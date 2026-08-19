El Ballet Municipal participó de una emotiva jornada artística en José C. Paz
El Ballet Municipal de Pergamino participó de una jornada artística en José C. Paz, a partir de una invitación realizada por los directores del Ballet Municipal de esa localidad, Carlos y Yamina Cortés.El encuentro surgió luego de que los directores conocieran, a través de las redes sociales, la obra “En...
El Ballet Municipal de Pergamino participó de una jornada artística en José C. Paz, a partir de una invitación realizada por los directores del Ballet Municipal de esa localidad, Carlos y Yamina Cortés.
El encuentro surgió luego de que los directores conocieran, a través de las redes sociales, la obra “En nombre de la Patria”, presentada meses atrás por el elenco pergaminense en el marco de los festejos realizados en el Museo de Mariano Benítez.
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Durante la jornada, el Ballet Municipal de Pergamino tuvo a su cargo la apertura del espectáculo con el cuadro “El mejor de los silencios”. Luego, el elenco anfitrión presentó una obra homenaje a Mercedes Sosa, mientras que también participó el Ballet Pachamama con su elenco infantil.
La presentación fue una experiencia significativa para los integrantes del Ballet Municipal, que tuvieron la posibilidad de compartir escenario con otros elencos, conocer nuevos espacios y fortalecer los vínculos con artistas de otras localidades.
Este tipo de encuentros también permite generar nuevos intercambios y abre la posibilidad de continuar construyendo propuestas artísticas y culturales entre Pergamino y otras ciudades.
El elenco de bailarines que participó de la jornada estuvo integrado por Melina Lencina, Morena Lencina, Luján Cáceres, Florencia Molina, Kiara Molina, Celeste Cardón, Agustina Vargas, Luciana Rotela, María Basile, Laura Dowley, Luna Celis, Georgina Segovia, Melisa Valentini, Lucila Donofrio, Joaquín Gómez, Luciano Córdoba, Antonio Lobo, Bautista Córdoba, Cristian Valdez, Leandro Truiol, Fabián Ciutto, Nazareno Lencina, Eduardo Quetglas, Ismael Hernández, Joaquín Sosa Lupani, Jeremías Veliz y Laureano Funes.