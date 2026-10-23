Día Internacional de la Tartamudez: cómo se detecta, por qué aparece en la infancia y qué hacer ante los primeros signos

> Día Internacional de la Tartamudez: cómo se detecta, por qué aparece en la infancia y qué hacer ante los primeros signos

Tendencias

La fecha se conmemora desde 1998 para visibilizar esta condición del habla, combatir el prejuicio y promover el acceso temprano al tratamiento fonoaudiológico

Cada 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, una fecha instituida en 1998 por la International Stuttering Association. El objetivo es visibilizar esta condición del habla, reducir la discriminación y el acoso escolar, y promover el acceso a los tratamientos fonoaudiológicos.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la International Fluency Association y de la Liga Europea de Asociaciones de Tartamudez. Se estima que más de 60 millones de personas en el mundo conviven con esta condición.

Qué es la tartamudez La tartamudez —también denominada disfluencia— es una dificultad en la fluidez del habla que se manifiesta a través de interrupciones involuntarias: repetición de sonidos o sílabas, prolongaciones y bloqueos. Con frecuencia aparece acompañada de tensión muscular en el rostro y el cuello, y de sensaciones de incomodidad o temor al hablar.

Las definiciones del campo fonoaudiológico fueron precisándose con los años. “La definición que se escucha ahora es que la tartamudez es una pérdida de control motor del habla; es una sensación interna que hace que ese momento se viva con esta falta de control, y eso hace que las sensaciones sean totalmente displacenteras”, explicó la licenciada Fabiana Stronati, fonoaudióloga, al referirse a la fecha.

Hay un señalamiento que los especialistas suelen remarcar. “La tartamudez es una característica del habla: no es una patología, no es una discapacidad, no es una enfermedad”, sostuvo la licenciada Lina Almazán, del consultorio especializado del Hospital Avellaneda de Tucumán.

Por qué es cíclica Una de las particularidades de la disfluencia es que no se manifiesta siempre con la misma intensidad. “Una de sus principales características es que es cíclica. Esto significa que habrá días en que la persona se va a trabar más que otros”, precisó Almazán.

Esa variabilidad explica por qué factores como el estrés, el cansancio, la presión social o el nerviosismo pueden hacer que los bloqueos y las repeticiones se noten más en determinados momentos. No se trata de un agravamiento permanente, sino de una fluctuación propia de la condición, que puede acentuarse si la persona desarrolla mayor tensión al hablar o si no accede a un tratamiento adecuado.

Cuándo aparece y cuántos la mantienen Las primeras manifestaciones suelen registrarse en la infancia temprana, en la etapa en que los chicos comienzan a estructurar sus primeras frases completas. Según el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders de los Estados Unidos, la tartamudez se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y los 6 años.

Los números marcan una diferencia importante entre la infancia y la adultez. Alrededor del 5% de la población infantil empieza a presentar disfluencias a edades tempranas, promediando los tres años, aunque también pueden manifestarse en edad escolar o en la adolescencia. Distintos relevamientos ubican entre el 5% y el 10% la proporción de niños que tartamudean en algún momento, y calculan que cerca del 75% se recupera. En la adultez, en cambio, la prevalencia desciende a aproximadamente el 1% de la población.

La condición es además significativamente más frecuente en varones: las estimaciones habituales en la literatura especializada indican que, entre las personas adultas con tartamudez, alrededor de cuatro de cada cinco son hombres.

Qué se sabe de las causas El origen de la tartamudez todavía no está completamente establecido, aunque la investigación avanzó en las últimas décadas. Desde 2010 se identificaron cuatro genes cuyas mutaciones se asocian con la condición, y los estudios de imagen cerebral muestran diferencias constantes entre quienes tartamudean y quienes no.

Ese cuerpo de evidencia permitió desplazar explicaciones basadas en causas psicológicas o emocionales que durante mucho tiempo circularon socialmente y que contribuyeron a estigmatizar a las personas con disfluencia.

Signos de alerta y consulta Los especialistas coinciden en un punto central: la intervención temprana mejora el pronóstico. Si un chico comienza a manifestar dificultades para hablar de manera frecuente y acompaña esa dificultad con movimientos de la cara o del cuerpo, corresponde consultar con un fonoaudiólogo, que realizará el diagnóstico y definirá el tratamiento.

Cuanto antes se produzca esa intervención, más favorable resulta la evolución. La consulta no implica necesariamente que haya un problema permanente —buena parte de las disfluencias infantiles remiten—, pero permite acompañar el proceso y evitar que se consoliden tensiones asociadas al habla.

El costado social: el prejuicio y la burla El eje de la jornada no es únicamente clínico. La conmemoración apunta de manera explícita a eliminar la discriminación social, desmitificar los prejuicios y erradicar la burla, especialmente en el ámbito escolar, donde el acoso hacia chicos con disfluencia aparece como una preocupación recurrente entre los profesionales.

Seguí leyendo Arquitectura y Hogar Tres tendencias de decoración para renovar tu casa esta primavera

“Es importante que toda la sociedad visibilice esta condición del neurodesarrollo para acompañar de la mejor manera: siendo amables, siendo empáticos y teniendo paciencia”, planteó Stronati. En términos prácticos, los especialistas recomiendan no completar las frases del interlocutor, no apurarlo, mantener el contacto visual y escuchar el contenido de lo que dice, no la forma en que lo dice.

En la Argentina existen espacios de acompañamiento específicos, como la Asociación Argentina de Tartamudez, fundada por Beatriz Touzet, además de los servicios de fonoaudiología de hospitales públicos y universidades.



