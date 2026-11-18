Día del Trabajador Judicial: las conquistas y los desafíos que tienen por delante

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La Asociación Judicial Bonaerense destacó los avances logrados mediante la organización colectiva, pero advirtió que persisten reclamos por la recuperación salarial, las condiciones laborales y el reconocimiento de la trayectoria de los trabajadores.

El último lunes se conmemoró el Día del Trabajador Judicial, y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) destacó las conquistas alcanzadas mediante la organización colectiva y la participación gremial, al tiempo que renovó los reclamos por mejores salarios, condiciones laborales y reconocimiento de los derechos de quienes se desempeñan en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

La fecha representa una oportunidad para reconocer la tarea cotidiana de quienes cumplen funciones en los distintos organismos judiciales y sostienen el funcionamiento del servicio de Justicia. También permite repasar los avances obtenidos a través de la acción sindical y poner en perspectiva las demandas que todavía permanecen pendientes.

Uno de los principales ejes de la agenda gremial continúa siendo la negociación salarial con el Poder Ejecutivo provincial. La AJB mantiene abierta la discusión paritaria correspondiente a 2026, con el objetivo de alcanzar una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios y fortalecer los ingresos de los trabajadores judiciales frente al deterioro provocado por la evolución de los precios.

Otro de los avances destacados está relacionado con el reconocimiento de la antigüedad y la trayectoria laboral. Las modificaciones introducidas en el régimen de subcategorías permitieron ampliar progresivamente la cantidad de trabajadores alcanzados por un mecanismo que reconoce económicamente la permanencia y los años de servicio dentro del Poder Judicial.

A esto se sumaron modificaciones en la carrera judicial que favorecen la progresión de quienes se desempeñan en las categorías iniciales y contemplan la protección de derechos salariales vinculados con la permanencia y los ascensos. Se trata de medidas orientadas a reconocer la experiencia acumulada durante la trayectoria laboral y mejorar las posibilidades de desarrollo dentro de la estructura judicial.

Derechos del sector pasivo Entre las conquistas consideradas significativas por la organización sindical también se encuentra el reconocimiento normativo de la extensión del régimen de subcategorías a jubilados y pensionados. Esta reivindicación fue impulsada durante años por la AJB y llegó a los ámbitos judiciales mediante reclamos de la entidad. Su implementación continúa bajo seguimiento gremial para garantizar que el reconocimiento alcance efectivamente a quienes integran el sector pasivo.

La defensa de estos derechos forma parte de una política sindical que procura contemplar las necesidades de todos los integrantes del Poder Judicial, independientemente de que se encuentren en actividad o hayan concluido su trayectoria laboral.

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En materia de beneficios sociales, la asociación destacó la ampliación de las prestaciones del coseguro médico y la continuidad de las gestiones para mejorar el acceso de los afiliados y sus familias a servicios de salud, turismo, recreación y capacitación. También se mantienen convenios educativos y distintas herramientas de acompañamiento para el grupo familiar.

Reclamos pendientes La agenda gremial incluye, además, demandas relacionadas con las condiciones en las que se desarrolla la actividad diaria. Entre las principales preocupaciones aparecen las necesidades de infraestructura edilicia de las dependencias judiciales, la cobertura de vacantes, el funcionamiento de IOMA, la carrera judicial y el reconocimiento de los derechos laborales.

Desde la AJB consideran que estas cuestiones inciden tanto en la realidad cotidiana de los trabajadores como en las condiciones en que se presta el servicio de Justicia a la comunidad. Por eso sostienen que la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento del sistema judicial deben avanzar de manera conjunta.

La conmemoración también permite visibilizar el compromiso de quienes diariamente sostienen las tareas administrativas, técnicas y de servicio indispensables para el funcionamiento de los organismos jurisdiccionales y la atención de los ciudadanos.