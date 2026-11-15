Detuvieron en Junín a un sospechoso por el robo a una joyería de Colón: secuestraron elementos de prueba que lo involucran y cocaína

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La DDI Pergamino y la Sub DDI Colón esclarecieron el robo a una joyería céntrica ocurrido en mayo. Un sujeto de 38 años fue aprehendido tras tres allanamientos en Junín.

15 de noviembre de 2026 a las 11:40 a. m.

15 de noviembre de 2026 a las 11:40 a. m.

El robo a una joyería de la ciudad de Colón, cometido el 15 de mayo pasado, quedó esclarecido tras una investigación de la DDI Pergamino y la Sub DDI Colón que permitió identificar a uno de los presuntos autores. El sospechoso, de 38 años, fue aprehendido en Junín, donde se realizaron tres allanamientos y secuestraron elementos considerados de interés para la causa, además de 33 gramos de cocaína.

El procedimiento policial se concretó el sábado 14 de noviembre, con la participación de distintas dependencias policiales de la región y bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Colón, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt.

La investigación permitió reconstruir los movimientos de uno de los sospechosos y reunir elementos probatorios que llevaron a solicitar órdenes de allanamiento y secuestro en distintos domicilios de la ciudad de Junín, donde el investigado alternaba su residencia y frecuentaba otros lugares.

Maximiliano Ariel Benítez (38) fue detenido en allanamientos en distintos domicilios en la ciudad de Junín. — LA OPINION El robo a una joyería El episodio delictivo ocurrió el viernes 15 de mayo, alrededor de las 10:30, en un comercio del rubro joyería ubicado sobre calle 47, entre 18 y 20, en pleno centro de Colón.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, dos sujetos ingresaron al establecimiento mientras la comerciante, identificada como ARC, de 50 años, se encontraba atendiendo al público. Uno de los asaltantes llevaba colocado un casco de motocicleta, elemento que dificultaba su identificación.

Los delincuentes redujeron a la mujer mediante amenazas y agresiones físicas, mientras le exigían dinero y oro. Durante el asalto, la víctima consiguió activar el botón antipánico del sistema de alarmas instalado en el negocio.

El robo ocurrió en el Centro de Colón el viernes 15 de mayo. — LA OPINION Ante esa situación, los autores escaparon del lugar llevándose distintos artículos de bijouterie, entre ellos abridores y otros accesorios que se encontraban en exhibición.

La intervención policial se inició inmediatamente después de conocido el hecho. En el comercio trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal, de la Sub DDI Colón y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las diligencias correspondientes para levantar rastros y recolectar elementos que permitieran avanzar en la identificación de los responsables.

La investigación del robo A partir de las primeras actuaciones, los investigadores desarrollaron distintas tareas para reconstruir las circunstancias del asalto e identificar a las personas involucradas.

En una primera etapa lograron individualizar al sujeto que habría proporcionado información para facilitar la comisión del hecho. También resultaron relevantes los elementos secuestrados durante un allanamiento realizado el 4 de junio en una vivienda vinculada a esa investigación.

El análisis de la información reunida durante los meses posteriores permitió avanzar sobre la identidad de uno de los presuntos autores materiales del asalto, señalado como Maximiliano Ariel Beneitez, de 38 años.

Maximiliano Ariel Benítez (38) fue detenido en allanamientos en distintos domicilios en la ciudad de Junín. — LA OPINION Con esos elementos, los investigadores solicitaron ante la Justicia tres órdenes de allanamiento y secuestro para domicilios y lugares frecuentados por el sospechoso en Junín. Las medidas fueron autorizadas con habilitación de días y horas inhábiles, lo que permitió concretar los procedimientos de manera simultánea.

Tres allanamientos en Junín El operativo se desarrolló con la participación de personal de la Sub DDI Colón, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Junín, la DDI Junín, la Comisaría Segunda de esa ciudad, el Destacamento de Seguridad Vial Colón, la Estación de Policía Comunal y el Comando de Prevención Rural (CPR) de Colón.

Los elementos que le secuestraron en los allanamientos lo involucran en el robo. — LA OPINION Los procedimientos se llevaron adelante en tres objetivos. El primero fue una vivienda situada en calle Tucumán al 1500; el segundo, en inmediaciones de la intersección de Sargento Cabral y Paraguay; y el tercero, en un taller mecánico ubicado sobre calle Güemes al 500, entre Irlanda y avenida Alvear.

Las diligencias arrojaron resultados positivos en los dos primeros domicilios, donde los efectivos incautaron distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Entre los objetos secuestrados se encuentra un teléfono celular Samsung Galaxy A04, tarjetas SIM de las empresas Claro y Movistar, bijouterie y un anillo, además de un vehículo que habría sido utilizado por el investigado.

También incautaron prendas de vestir y accesorios que serán analizados en el marco de las actuaciones, entre ellos zapatillas deportivas Adidas negras con detalles blancos, un camperón Nike con capucha, un pantalón deportivo negro Air Jordan y guantes térmicos.

Cocaína y otros elementos En el procedimiento le incautaron dosis de cocaína. — LA OPINION Uno de los aspectos que surgieron durante los allanamientos fue el hallazgo de dos envoltorios con un total de 33 gramos de cocaína, además de una balanza digital de bolsillo.

A partir de ese secuestro tomó intervención la Fiscalía especializada en temática de estupefacientes de Junín, a cargo del fiscal Lopardo, que dispuso notificar al aprehendido por una causa paralela por presunta infracción a la Ley 23.737, que reprime los delitos vinculados con estupefacientes.

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En los procedimientos también incautaron una radio portátil tipo handy marca Baofeng, una funda negra de chaleco táctico tipo Molle, una vara de goma y un par de guantes para motocicleta.

La totalidad de los elementos quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar con las pericias y determinar su vinculación con los hechos investigados.

La situación judicial Tras el resultado de las medidas, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión de Maximiliano Ariel Beneitez y su notificación de la formación de la causa por el delito de robo agravado en poblado y en banda, en calidad de autor.

El sospechoso quedó a disposición de la UFI y J Nº 1 de Colón, que conduce la investigación por el asalto a la joyería, mientras que la Fiscalía especializada de Junín interviene por el hallazgo de la cocaína.

De esta manera, las tareas investigativas desarrolladas durante seis meses por la DDI Pergamino y la Sub DDI Colón permitieron esclarecer el robo cometido en un comercio céntrico de Colón y concretar la aprehensión de uno de los presuntos responsables en la ciudad de Junín.