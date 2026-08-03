Destrozos y agresión física en una vivienda de calle Lugones

Un hombre de 35 años denunció la irrupción violenta de su ex pareja en su finca de calle Lugones al 2355. La mujer comenzó una discusión en la cual causó serios daños materiales en la puerta de ingreso, vidrios y diversos objetos de la casa, para luego agredirlo físicamente propinándole lesiones leves. La Secretaría de la Mujer tomó intervención y la UFIyJ N° 08 abrió una causa por Lesiones Leves y Daño.