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Desde mañana funcionará el nuevo semáforo de Avenida Perón y Balboa

A partir de mañana, martes 15 de septiembre, quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Presidente Perón y Balboa, que permitirá ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector de la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento urbano y el movimiento...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·14 de septiembre de 2026 a las 10:40 a. m.
Desde mañana funcionará el nuevo semáforo de Avenida Perón y Balboa

A partir de mañana, martes 15 de septiembre, quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Presidente Perón y Balboa, que permitirá ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector de la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento urbano y el movimiento vehicular de la zona.

Se solicita a los conductores circular con precaución, prestar atención a las nuevas señales de tránsito y respetar las indicaciones del semáforo.

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