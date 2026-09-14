Desde mañana funcionará el nuevo semáforo de Avenida Perón y Balboa
A partir de mañana, martes 15 de septiembre, quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Presidente Perón y Balboa, que permitirá ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector de la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento urbano y el movimiento...
A partir de mañana, martes 15 de septiembre, quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Presidente Perón y Balboa, que permitirá ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector de la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento urbano y el movimiento vehicular de la zona.
Se solicita a los conductores circular con precaución, prestar atención a las nuevas señales de tránsito y respetar las indicaciones del semáforo.