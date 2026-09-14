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Municipalidad de Pergamino

Desde mañana funcionará el nuevo semáforo de Avenida Perón y Balboa

A partir de mañana, martes 15 de septiembre, quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Presidente Perón y Balboa, que permitirá ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector de la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento urbano y el movimiento...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 14 de septiembre de 2026 a las 10:40 a. m.