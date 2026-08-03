Denuncian estafa tras encargo por WhatsApp

Una comerciante de 29 años domiciliada en calle Pico al 1.100 denunció haber sido víctima de una estafa comercial. La víctima realizó un pedido de mercadería a un supuesto mayorista mediante la aplicación WhatsApp, desde donde le exigieron el pago por adelantado. Tras haber transferido la suma de 30.000 pesos, los delincuentes no entregaron el producto y comenzaron a amedrentarla con realizar publicaciones difamatorias en redes sociales. Toma intervención la UFIyJ N° 08.