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Denuncian estafa tras encargo por WhatsApp

Los delincuentes no entregaron el producto y comenzaron a amedrentarla con realizar publicaciones difamatorias en redes sociales.

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03 de agosto de 2026 a las 08:27 p. m.
Denuncian estafa tras encargo por WhatsApp
Los estafadores publicaron un número con ofertas super promocionales y pidieron dinero por transferencia.

Una comerciante de 29 años domiciliada en calle Pico al 1.100 denunció haber sido víctima de una estafa comercial. La víctima realizó un pedido de mercadería a un supuesto mayorista mediante la aplicación WhatsApp, desde donde le exigieron el pago por adelantado. Tras haber transferido la suma de 30.000 pesos, los delincuentes no entregaron el producto y comenzaron a amedrentarla con realizar publicaciones difamatorias en redes sociales. Toma intervención la UFIyJ N° 08.

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