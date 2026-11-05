Defensa Civil y la CELP articulan acciones preventivas ante fenómeno «El Niño»



Autoridades de Defensa Civil municipal y de la Cooperativa Eléctrica mantuvieron una reunión de trabajo estratégica para planificar medidas de contingencia y coordinar la respuesta operativa frente a la temporada de lluvias.



En el marco de las acciones preventivas que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino ante la llegada del fenómeno climatológico «El Niño», se realizó una mesa de trabajo conjunta entre Defensa Civil y la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP).



Del encuentro participaron el presidente de la CELP, Lucio Tezón, junto al ingeniero Pedro Tejedor, y los representantes de Defensa Civil municipal, José María Mollo y Nelson Guzmán. Durante la jornada, los equipos técnicos evaluaron los posibles escenarios hidrometeorológicos para la ciudad y la región, teniendo en cuenta que este evento climático suele manifestarse con un incremento significativo en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones.



El foco de la reunión estuvo puesto en articular un esquema de respuesta rápida y prevención comunitaria. En este sentido, se definieron protocolos de actuación ante posibles emergencias urbanas y se coordinaron recomendaciones clave para los vecinos, tales como la importancia del mantenimiento de desagües en viviendas, la precaución extrema ante cables cortados o postes caídos en la vía pública, y la correcta utilización de los canales oficiales de contacto.



Desde el Municipio y la CELP reafirmaron el compromiso de trabajar de manera integrada para resguardar la seguridad y el bienestar de los vecinos.

