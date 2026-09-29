Defensa Civil y distintas áreas municipales avanzan en un protocolo de trabajo preventivo
Defensa Civil llevó adelante una nueva reunión de trabajo con representantes de distintas áreas de la Municipalidad de Pergamino y los 12 delegados del Partido, con el objetivo de fortalecer la coordinación y organización ante eventuales situaciones vinculadas a fenómenos climáticos. Del encuentro participaron el subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal...
Defensa Civil llevó adelante una nueva reunión de trabajo con representantes de distintas áreas de la Municipalidad de Pergamino y los 12 delegados del Partido, con el objetivo de fortalecer la coordinación y organización ante eventuales situaciones vinculadas a fenómenos climáticos.
Del encuentro participaron el subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras; el secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallánez; la secretaria de Salud, Erica Períes; la coordinadora de Servicios Sociales, Mariana Delgado; la representante del SAME, Eugenia Genaro; y el director de Defensa Civil, José María Mollo, junto a integrantes del área.
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Durante la jornada, los delegados de las distintas localidades y zonas rurales compartieron las necesidades y particularidades de cada sector, mientras que desde Defensa Civil se repasaron pautas y mecanismos de trabajo para la coordinación de los recursos municipales.
La iniciativa forma parte de las acciones preventivas que lleva adelante el Municipio en el marco del fenómeno de El Niño, buscando contar con una logística organizada y una respuesta coordinada entre las distintas áreas ante cualquier eventualidad.
El encuentro permitió además consolidar un equipo de trabajo con presencia territorial, que continuará articulando acciones y actualizando las pautas de intervención de acuerdo con las necesidades de cada localidad.