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Defensa Civil suma nuevos elementos para fortalecer las capacitaciones en emergencias

La Municipalidad de Pergamino incorporó ocho torsos computarizados de entrenamiento y un simulador de DEA (Desfibrilador Externo Automático), que serán utilizados por Defensa Civil para continuar con las capacitaciones destinadas a la comunidad y al personal de emergencia. La incorporación de estos elementos permitirá reforzar las prácticas de RCP y...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·16 de septiembre de 2026 a las 10:11 a. m.
Defensa Civil suma nuevos elementos para fortalecer las capacitaciones en emergencias

La Municipalidad de Pergamino incorporó ocho torsos computarizados de entrenamiento y un simulador de DEA (Desfibrilador Externo Automático), que serán utilizados por Defensa Civil para continuar con las capacitaciones destinadas a la comunidad y al personal de emergencia.

La incorporación de estos elementos permitirá reforzar las prácticas de RCP y el entrenamiento en el uso del DEA, herramientas fundamentales para actuar durante los primeros minutos de una emergencia y aumentar las posibilidades de supervivencia.

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En este marco, el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad de Pergamino se encuentra realizando una capacitación para revalidar su matrícula nacional como instructor. La reválida se gestiona a través de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y está vinculada con la formación establecida en la Ley 27.159 de Muerte Súbita, que contempla la prevención de eventos de muerte súbita y la utilización de desfibriladores en determinados espacios.

Desde Defensa Civil destacaron la importancia de continuar acercando conocimientos y herramientas a la comunidad, promoviendo que cada vez más personas sepan cómo actuar frente a una emergencia.

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La adquisición de los nuevos equipos forma parte del trabajo que se viene desarrollando para fortalecer la preparación y la respuesta ante situaciones de emergencia, con capacitación como una de las principales herramientas para salvar vidas.

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