Defensa Civil suma nuevos elementos para fortalecer las capacitaciones en emergencias

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino incorporó ocho torsos computarizados de entrenamiento y un simulador de DEA (Desfibrilador Externo Automático), que serán utilizados por Defensa Civil para continuar con las capacitaciones destinadas a la comunidad y al personal de emergencia. La incorporación de estos elementos permitirá reforzar las prácticas de RCP y...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 16 de septiembre de 2026 a las 10:11 a. m.

La Municipalidad de Pergamino incorporó ocho torsos computarizados de entrenamiento y un simulador de DEA (Desfibrilador Externo Automático), que serán utilizados por Defensa Civil para continuar con las capacitaciones destinadas a la comunidad y al personal de emergencia.

La incorporación de estos elementos permitirá reforzar las prácticas de RCP y el entrenamiento en el uso del DEA, herramientas fundamentales para actuar durante los primeros minutos de una emergencia y aumentar las posibilidades de supervivencia.

En este marco, el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad de Pergamino se encuentra realizando una capacitación para revalidar su matrícula nacional como instructor. La reválida se gestiona a través de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y está vinculada con la formación establecida en la Ley 27.159 de Muerte Súbita, que contempla la prevención de eventos de muerte súbita y la utilización de desfibriladores en determinados espacios.

Desde Defensa Civil destacaron la importancia de continuar acercando conocimientos y herramientas a la comunidad, promoviendo que cada vez más personas sepan cómo actuar frente a una emergencia.