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Corte programado de agua en Viajantes y Villa Alicia

La Municipalidad de Pergamino informa que este martes se realizará un corte programado del suministro eléctrico, entre las 7 y las 10 horas, en la zona de Viajantes y Villa Alicia. Debido a esta interrupción, durante ese período se verá afectado el servicio de agua en las zonas mencionadas.&nbsp; Se...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·28 de septiembre de 2026 a las 03:38 p. m.
Corte programado de agua en Viajantes y Villa Alicia

La Municipalidad de Pergamino informa que este martes se realizará un corte programado del suministro eléctrico, entre las 7 y las 10 horas, en la zona de Viajantes y Villa Alicia.

Debido a esta interrupción, durante ese período se verá afectado el servicio de agua en las zonas mencionadas. 

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