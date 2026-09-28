Corte programado de agua en Viajantes y Villa Alicia
La Municipalidad de Pergamino informa que este martes se realizará un corte programado del suministro eléctrico, entre las 7 y las 10 horas, en la zona de Viajantes y Villa Alicia. Debido a esta interrupción, durante ese período se verá afectado el servicio de agua en las zonas mencionadas. Se...
La Municipalidad de Pergamino informa que este martes se realizará un corte programado del suministro eléctrico, entre las 7 y las 10 horas, en la zona de Viajantes y Villa Alicia.
Debido a esta interrupción, durante ese período se verá afectado el servicio de agua en las zonas mencionadas.
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