Corte de calles por trabajos en la Plaza Miguel Dávila

Mañana martes 27 de octubre estará cortada Avenida Rocha entre Avenida de Mayo y Pueyrredón, desde las 9 y hasta las 16 horas. Se recomienda a los vecinos evitar transitar por la zona.



La medida se debe al traslado de módulos de gastronomía de la Plaza Miguel Dávila, lo cual permitirá sumar más funcionalidad a este espacio que todos los días disfrutan los vecinos.