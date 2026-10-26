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Corte de calles por trabajos en la Plaza Miguel Dávila

Mañana martes 27 de octubre estará cortada Avenida Rocha entre Avenida de Mayo y Pueyrredón, desde las 9 y hasta las 16 horas. Se recomienda a los vecinos evitar transitar por la zona.La medida se debe al traslado de módulos de gastronomía de la Plaza Miguel Dávila, lo cual permitirá...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·26 de octubre de 2026 a las 11:32 a. m.
Corte de calles por trabajos en la Plaza Miguel Dávila

Mañana martes 27 de octubre estará cortada Avenida Rocha entre Avenida de Mayo y Pueyrredón, desde las 9 y hasta las 16 horas. Se recomienda a los vecinos evitar transitar por la zona.

La medida se debe al traslado de módulos de gastronomía de la Plaza Miguel Dávila, lo cual permitirá sumar más funcionalidad a este espacio que todos los días disfrutan los vecinos.

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