Corte de calles por trabajos en la Plaza Miguel Dávila
Mañana martes 27 de octubre estará cortada Avenida Rocha entre Avenida de Mayo y Pueyrredón, desde las 9 y hasta las 16 horas. Se recomienda a los vecinos evitar transitar por la zona.La medida se debe al traslado de módulos de gastronomía de la Plaza Miguel Dávila, lo cual permitirá...
Mañana martes 27 de octubre estará cortada Avenida Rocha entre Avenida de Mayo y Pueyrredón, desde las 9 y hasta las 16 horas. Se recomienda a los vecinos evitar transitar por la zona.
La medida se debe al traslado de módulos de gastronomía de la Plaza Miguel Dávila, lo cual permitirá sumar más funcionalidad a este espacio que todos los días disfrutan los vecinos.