Cortaron la linga para sustraer una bicicleta frente a una iglesia

Una empleada de 36 años sufrió la sustracción de su medio de transporte en calle Estrada al 457. La mujer dejó atada su bicicleta marca Fire Bird Rodado 29 con candado y cadena a un poste de luz frente a una iglesia. Al salir de la ceremonia a las 21:00 hs, constató la rotura de la seguridad y el faltante del rodado. Tomó intervención la UFIyJ N° 08, que derivó las actuaciones a la fiscalía UFI N° 02.