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Cortaron la linga para sustraer una bicicleta frente a una iglesia

La mujer dejó el rodado frente a un templo evangélico durante un servicio religioso.

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03 de agosto de 2026 a las 08:18 p. m.
Cortaron la linga para sustraer una bicicleta frente a una iglesia
La dueña de la bicicleta se encontraba participando de un servicio religioso en una iglesia evangélica.

Una empleada de 36 años sufrió la sustracción de su medio de transporte en calle Estrada al 457. La mujer dejó atada su bicicleta marca Fire Bird Rodado 29 con candado y cadena a un poste de luz frente a una iglesia. Al salir de la ceremonia a las 21:00 hs, constató la rotura de la seguridad y el faltante del rodado. Tomó intervención la UFIyJ N° 08, que derivó las actuaciones a la fiscalía UFI N° 02.

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