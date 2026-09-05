Cora Tulliani reúne este sábado a sus alumnos en un Encuentro de Voces
La reconocida cantante pergaminense presenta este sábado una propuesta que celebra el aprendizaje, la música compartida y el crecimiento artístico de los integrantes de su Taller de Canto, acompañados por destacados músicos invitados.
La reconocida cantante pergaminense Cora Tulliani propone para este sábado un especial Encuentro de Voces, una presentación que reunirá en escena a alumnos y alumnas de su Taller de Canto, en una propuesta que celebra el aprendizaje, la música compartida y el crecimiento artístico.
El encuentro se desarrollará a las 21:30, en la sala de Florentino Teatro Bar, ubicada en Lorenzo Moreno 982, donde los integrantes del taller tendrán la oportunidad de mostrar ante el público parte del trabajo realizado durante el año. El espectáculo propone un recorrido musical colectivo, en el que cada voz tendrá su espacio y, al mismo tiempo, será parte de un ensamble construido a partir del encuentro y la pasión por cantar.
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La presentación contará con el acompañamiento de músicos invitados de reconocida trayectoria: Joaquín Medrán, en guitarra; Fernando Vila, en teclados; y Pepe Morán, en percusión. Junto a ellos subirán al escenario
Cora Tulliani y los alumnos y alumnas Carolina Pérez Delbene, Lorena Bernardi, Diego Friguglietti, Ana Balut, Lorena Capriotti, Fernanda González, Leonardo Álvarez, Favia Benetti, Sebastián Labatte, Víctor Pretini, Silvina Cabrini, Gabriela Belles, Cristina Santiso, Adriana Díaz, Camila Bizcaisakú, Laura Manila, Marela Garyulo y Mónica Mansilla.
Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al 2477 554459.