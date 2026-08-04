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El Foro Infancia Robada Pergamino invita a reflexionar sobre límites, emociones y juego

La propuesta abierta y gratuita reunirá a familias, profesionales, estudiantes y a toda la comunidad para reflexionar sobre los desafíos que atraviesan niñas, niños y adolescentes en la actualidad.

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04 de agosto de 2026 a las 01:50 p. m.
El Foro Infancia Robada Pergamino invita a reflexionar sobre límites, emociones y juego
Desde la Red Infancia Robada – Foro Pergamino destacan que escuchar, dialogar y trabajar en red constituye una de las herramientas más valiosas .

En tiempos en los que las infancias y las adolescencias enfrentan nuevos desafíos sociales, emocionales y educativos, generar espacios de escucha y reflexión compartida se vuelve una necesidad. Con ese propósito, la Red Infancia Robada – Foro Pergamino organiza el conversatorio "Entre el consultorio y la escuela. Repensando los límites, las emociones y el juego hoy", una iniciativa que busca tender puentes entre las familias, la escuela y los profesionales de la salud.

La actividad se realizará el lunes 10 de agosto, a las 19:00, en el Auditorio de la Biblioteca Joaquín Menéndez, ubicado en avenida Colón 635 de Pergamino. La participación será libre y gratuita, por lo que cualquier persona interesada podrá sumarse.

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 Una mirada integral sobre las infancias

El encuentro propone abrir un espacio de intercambio donde los límites, las emociones, el juego y la construcción de vínculos saludables sean abordados desde una perspectiva interdisciplinaria. La intención es promover herramientas, reflexiones y nuevas miradas que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En un contexto donde las dinámicas familiares, escolares y sociales atraviesan profundas transformaciones, los especialistas coinciden en que el diálogo entre quienes acompañan el crecimiento de las infancias resulta indispensable. La escuela, el consultorio y el hogar no son ámbitos aislados, sino espacios que se complementan y que, cuando trabajan en conjunto, fortalecen las posibilidades de un desarrollo saludable.

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El juego, por ejemplo, constituye mucho más que un momento de entretenimiento: es una herramienta fundamental para el aprendizaje, la expresión emocional y la construcción de vínculos. Del mismo modo, los límites, lejos de entenderse únicamente como prohibiciones, representan una forma de cuidado que brinda seguridad, favorece la autonomía y ayuda a niñas, niños y adolescentes a desenvolverse en sociedad.

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 Disertantes con experiencia

La jornada contará con las exposiciones de la doctora María Cecilia Francini, médica psiquiatra infantojuvenil, y de la licenciada y profesora Juliana Vázquez, quienes aportarán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el intercambio con el público.

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La propuesta está dirigida especialmente a familias, profesionales de la salud y de la educación, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en comprender mejor las necesidades actuales de las infancias y adolescencias, generando un ámbito de diálogo donde las distintas experiencias puedan encontrarse y complementarse.

 Una invitación a participar

Desde la Red Infancia Robada – Foro Pergamino destacan que escuchar, dialogar y trabajar en red constituye una de las herramientas más valiosas para acompañar a niñas, niños y adolescentes en su crecimiento. Cada mirada aporta una pieza indispensable para comprender las realidades actuales y construir respuestas más humanas y efectivas.

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Por ello, la invitación permanece abierta a toda la comunidad. El conversatorio será una oportunidad para compartir experiencias, despejar inquietudes y fortalecer los lazos entre el consultorio, la escuela y las familias, convencidos de que el bienestar de las infancias es una responsabilidad colectiva que se construye entre todos.

Foro Infancia Robada
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