Continúan los trabajos de limpieza de desagües pluviales

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino continúa con las tareas de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en barrio Acevedo, sobre el tramo comprendido entre calle Sarmiento y las vías, hasta boulevard Almafuerte.Las intervenciones forman parte del cronograma...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 05 de agosto de 2026 a las 12:02 p. m.

La Municipalidad de Pergamino continúa con las tareas de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en barrio Acevedo, sobre el tramo comprendido entre calle Sarmiento y las vías, hasta boulevard Almafuerte.

Las intervenciones forman parte del cronograma habitual de mantenimiento que desarrolla la Secretaría de Servicios Públicos con el objetivo de conservar en buenas condiciones el sistema de drenaje urbano y favorecer el correcto escurrimiento del agua.

Durante las tareas se trabaja con maquinaria y personal municipal para retirar sedimentos, residuos y otros elementos que puedan obstruir el funcionamiento de los conductos pluviales.

Desde el Municipio recordaron la importancia de no arrojar basura, restos de poda ni escombros en la vía pública o en las bocas de tormenta, ya que estos materiales afectan el normal funcionamiento de los desagües.