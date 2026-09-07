Continúan las tareas de mantenimiento y puesta en valor de las plazas
La Municipalidad de Pergamino continúa realizando trabajos de mantenimiento y puesta en valor en distintos espacios verdes de la ciudad, con intervenciones que buscan mejorar las condiciones de las plazas y generar lugares más cuidados para el encuentro y la recreación de los vecinos. En la Plaza de la Cooperación,...
La Municipalidad de Pergamino continúa realizando trabajos de mantenimiento y puesta en valor en distintos espacios verdes de la ciudad, con intervenciones que buscan mejorar las condiciones de las plazas y generar lugares más cuidados para el encuentro y la recreación de los vecinos.
En la Plaza de la Cooperación, ubicada en el Barrio Solares, se renovaron los juegos existentes y se realizaron nuevas veredas para mejorar la circulación dentro del espacio. Actualmente, se avanza con la pintura del piso, una intervención que permitirá renovar el aspecto general de la plaza y darle mayor color al sector de juegos.
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A su vez, se están realizando tareas de mantenimiento en las plazas Della Paolera y 9 de Julio, como parte de un cronograma de trabajos que alcanza a diferentes espacios públicos de la ciudad.
De esta manera, las intervenciones permiten mantener y mejorar las plazas de Pergamino, favoreciendo que estos espacios puedan ser disfrutados por las familias y los vecinos de cada barrio.