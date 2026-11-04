Continúa el Plan de Alivio Fiscal: Descuentos de hasta un 60% en intereses de deudas municipales

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Municipalidad de Pergamino

La Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que continúa vigente el Plan de Alivio Fiscal 2026, que ofrece beneficios que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales. Descuentos VigentesLos beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:. Deudas de...

La Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que continúa vigente el Plan de Alivio Fiscal 2026, que ofrece beneficios que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales.

Descuentos Vigentes

Los beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:

. Deudas de 2024 en adelante: Hasta un 60% de descuento.

. Deudas de 2022 en adelante: Hasta un 50% de descuento.

. Deudas anteriores a 2022: Hasta un 30% de descuento.