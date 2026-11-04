Continúa el Plan de Alivio Fiscal: Descuentos de hasta un 60% en intereses de deudas municipales
La Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que continúa vigente el Plan de Alivio Fiscal 2026, que ofrece beneficios que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales. Descuentos VigentesLos beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:. Deudas de...
La Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que continúa vigente el Plan de Alivio Fiscal 2026, que ofrece beneficios que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales.
Descuentos Vigentes
Los beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:
. Deudas de 2024 en adelante: Hasta un 60% de descuento.
. Deudas de 2022 en adelante: Hasta un 50% de descuento.
. Deudas anteriores a 2022: Hasta un 30% de descuento.
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Dónde realizar el trámite
Para gestionar el plan de pagos, los interesados deberán acercarse de manera presencial, dependiendo del tipo de deuda:
. Tasas Municipales: Secretaría de Hacienda y Finanzas en Dorrego 654 (Lunes a viernes de 7.30 a 13 horas).
. Deudas en Gestión Judicial: Asesoría Letrada Municipal en Florida 629.
. Derechos de Cementerio: En la administración del propio Cementerio.