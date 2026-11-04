Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Continúa el Plan de Alivio Fiscal: Descuentos de hasta un 60% en intereses de deudas municipales

La Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que continúa vigente el Plan de Alivio Fiscal 2026, que ofrece beneficios que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales. Descuentos VigentesLos beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:. Deudas de...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·04 de noviembre de 2026 a las 12:46 p. m.
Continúa el Plan de Alivio Fiscal: Descuentos de hasta un 60% en intereses de deudas municipales

La Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que continúa vigente el Plan de Alivio Fiscal 2026, que ofrece beneficios que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales.

Descuentos Vigentes
Los beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:
. Deudas de 2024 en adelante: Hasta un 60% de descuento.
. Deudas de 2022 en adelante: Hasta un 50% de descuento.
. Deudas anteriores a 2022: Hasta un 30% de descuento.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

Alerta sanitaria: advierten sobre dos fórmulas infantiles falsificadas de la marca Nutrilon

30/10, 08:53 a. m.
Alerta sanitaria: advierten sobre dos fórmulas infantiles falsificadas de la marca Nutrilon
2

El Niño: qué puede pasar en Pergamino y cómo informarse para estar preparados

2/11, 12:10 p. m.
El Niño: qué puede pasar en Pergamino y cómo informarse para estar preparados
3

Cuentos, disfraces y diversión en una edición especial de Halloween en la Biblioteca

30/10, 10:37 a. m.
Cuentos, disfraces y diversión en una edición especial de Halloween en la Biblioteca
4

SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV

28/10, 12:17 p. m.
SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV
5

El Municipio se prepara ante posibles emergencias climáticas con un nuevo Sistema de Emergencias

29/10, 10:07 a. m.
El Municipio se prepara ante posibles emergencias climáticas con un nuevo Sistema de Emergencias

Dónde realizar el trámite
Para gestionar el plan de pagos, los interesados deberán acercarse de manera presencial, dependiendo del tipo de deuda:
. Tasas Municipales: Secretaría de Hacienda y Finanzas en Dorrego 654 (Lunes a viernes de 7.30 a 13 horas).
. Deudas en Gestión Judicial: Asesoría Letrada Municipal en Florida 629.
. Derechos de Cementerio: En la administración del propio Cementerio.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...