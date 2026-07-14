Pergamino: Salud del Municipio recordó cómo actuar cuando se aproxima una ambulancia

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Pergamino

A través de sus redes sociales, el área de Salud del Municipio difundió una serie de recomendaciones para que conductores sepan cómo reaccionar ante la llegada de un vehículo de emergencia.

14 de julio de 2026 a las 01:57 p. m.

14 de julio de 2026 a las 01:57 p. m.

Escuchar una sirena o ver las luces de una ambulancia, un patrullero o una autobomba acercándose suele generar nerviosismo. Muchas personas dudan sobre qué hacer, frenan de manera brusca o realizan maniobras improvisadas que, lejos de ayudar, pueden provocar accidentes.

Por eso, desde Salud del Municipio de Pergamino, a través de su cuenta oficial de Instagram @saludpergamino, difundieron un mensaje dirigido a toda la comunidad para recordar cómo actuar correctamente cuando un vehículo de emergencia circula con luces y sirena encendidas.

El objetivo es sencillo pero trascendental: permitir que estos móviles lleguen lo antes posible a asistir a una persona, combatir un incendio o intervenir en una situación crítica, sin poner en riesgo al resto de quienes transitan por la vía pública.

La legislación vigente establece que todos los conductores tienen la obligación de facilitar el paso a los vehículos prioritarios cuando circulan en servicio de emergencia. Sin embargo, hacerlo correctamente requiere conocer cuáles son las acciones recomendadas y cuáles deben evitarse.

Lo que SÍ hay que hacer Desde el área de Salud del Municipio brindaron una serie de recomendaciones para ceder el paso de forma segura.

*Reducir la velocidad de inmediato, evitando frenadas repentinas.

*Mantener la calma y actuar de manera previsible para que los demás conductores puedan anticipar la maniobra.

*Señalizar el movimiento utilizando el guiño o, si corresponde, las balizas.

*Correrse hacia un lado para liberar el paso del vehículo de emergencia.

*Mantener libre el carril izquierdo, siempre que las condiciones del tránsito lo permitan.

*En avenidas de dos carriles, desplazarse hacia uno de los extremos para generar un espacio de circulación.

*En calles o rutas con varios carriles, quienes circulan por el centro y la derecha deben correrse hacia la derecha, mientras que los vehículos del carril izquierdo deben desplazarse hacia la izquierda, formando un corredor para el paso de la ambulancia, patrullero o autobomba.

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*Seguir siempre las indicaciones del personal de emergencias o de las fuerzas de seguridad que ordenen el tránsito.

Las maniobras que nunca deben realizarse Tan importante como saber qué hacer es conocer qué acciones pueden poner en peligro a todos los usuarios de la vía. Estas son las conductas que deben evitarse:

*No frenar bruscamente, ya que puede provocar choques en cadena.

*No realizar giros repentinos ni maniobras inesperadas.

*No detener el vehículo si no es necesario; en la mayoría de los casos alcanza con disminuir la velocidad y correrse de manera segura.

*No bloquear el paso del vehículo prioritario.

*No aprovechar la situación para seguir a la ambulancia o al patrullero con el objetivo de avanzar más rápido entre el tránsito.

*No poner en riesgo a otros conductores reaccionando de manera apresurada o imprudente.

Una acción simple que puede salvar vidas Las ambulancias, móviles policiales y autobombas responden a situaciones donde el tiempo resulta determinante. Una demora de apenas unos segundos puede afectar la atención de una persona que necesita asistencia urgente o retrasar una intervención crítica.

Por ese motivo, desde Salud del Municipio de Pergamino insistieron en la importancia de que todos los ciudadanos conozcan estas pautas y las incorporen como parte de una conducción responsable.