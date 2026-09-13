Condenan a tres años de prisión a un ciudadano colombiano por salideras bancarias en Pergamino

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El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino homologó un acuerdo de juicio abreviado contra Mao Mauricio Díaz Torres por integrar una asociación ilícita y cometer tentativas de robo en poblado y en banda.

La Fiscalía 2 y el abogado defensor Aquilino Giacomelli acordaron una pena en juicio abreviado contra un colombiano involucrado en salideras bancarias ocurridas en nuestra ciudad que fue homologado por el juez Guillermo Burrone.

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino, a cargo del juez Guillermo M. Burrone, condenó a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento al ciudadano colombiano Mao Mauricio Díaz Torres. La sentencia se dictó mediante el trámite de juicio abreviado, tras acreditarse su responsabilidad como coautor de dos hechos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa en concurso real, y por integrar una asociación ilícita.

Modalidad delictiva: marcación y rotura de neumáticos La organización criminal operaba bajo la modalidad de "salideras bancarias", seleccionando a sus víctimas dentro de entidades financieras de Pergamino para luego sustraerles el dinero mediante el sabotaje de sus vehículos. Para llevar a cabo los atracos, Díaz Torres utilizó la identidad apócrifa de "Carlos Andrés Rodríguez" con el fin de alquilar un automóvil Chevrolet Corsa gris (dominio MSO 054) a la empresa Venecia Rentacar, el cual sirvió como medio de transporte y apoyo logístico para la banda.

El primer hecho acreditado tuvo lugar el 20 de abril de 2016, cuando la víctima retiró dinero del Banco Credicoop y aguardaba a un empleado a bordo de su vehículo Peugeot 408 en la calle San Nicolás. En ese momento, Díaz Torres le clavó un objeto punzante en la cubierta trasera derecha para impedir su marcha. Sin embargo, una mujer advirtió la maniobra y alertó al conductor, quien regresó de inmediato a la sucursal bancaria con el efectivo, frustrando el asalto.

El segundo caso ocurrió el 29 de abril de 2016 en la intersección de la Avenida Illia y calle Balboa. Allí, los delincuentes perforaron el neumático de la camioneta de un comerciante que acababa de cobrar cheques y efectivo en los bancos Credicoop y Provincia. Un testigo presencial observó el ataque desde su auto, alertó a la central de emergencias 911 y persiguió a los sospechosos hasta avisar al damnificado en una gomería cercana.

Interceptación policial y material probatorio Gracias al aviso al 911, efectivos policiales interceptaron el Chevrolet Corsa en una estación de servicio cercana y aprehendieron a cuatro integrantes del grupo: tres ciudadanos colombianos y uno de nacionalidad georgiana. En el operativo se secuestraron los teléfonos celulares de los sospechosos y el elemento punzante utilizado en el hecho. Por su parte, Díaz Torres, descrito como el sujeto de contextura robusta que había descendido del rodado minutos antes, logró darse a la fuga al percatarse de la llegada de los patrullero.

La autoría del condenado quedó demostrada mediante el análisis de las cámaras de seguridad municipales del sistema 108 Alerta Pergamino y del banco, testimonios clave y el rastreo de antenas de telefonía celular que registraron la actividad de la banda en la zona bancaria y su posterior ruta de escape hacia el Gran Buenos Aires.