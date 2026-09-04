Concurso del IPS "En mi pueblo se decía...": cómo participar y cuáles son los premios

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Cultura

El certamen está destinado a jubilados y pensionados del IPS. Los premios son viajes y estadías a destinos turísticos bonaerenses.

04 de septiembre de 2026 a las 11:57 a. m.

04 de septiembre de 2026 a las 11:57 a. m.

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires convoca al concurso "En mi pueblo se decía...", destinado a reunir frases, dichos o refranes que expresen las particularidades de cada pueblo a través del ingenio y la creatividad populares. Las frases seleccionadas integrarán el Calendario Institucional 2027.

"Los pueblos tienen una gran producción cultural. En ocasiones se expresa en lo cotidiano. Las frases y dichos de la cultura popular de los pueblos son un caso serio de estudio aunque muchas veces sean graciosas. Conjugan acervo cultural e idiosincrasia con matices propios. Siempre esconden una historia que da cuenta de su origen", indicaron desde la organización del certamen.

Cómo participar Del concurso "En mi pueblo se decía..." pueden participar personas jubiladas y pensionadas del IPS. Deben elegir una frase o dicho que haga referencia al pueblo, o bien inventarla. Para inscribirse hay que llenar un formulario virtual muy sencillo o enviar un correo electrónico.

Se seleccionarán doce frases y tres serán premiadas con estadías y viajes en el mar, las termas o las sierras de distintos destinos de la provincia de Buenos Aires.

El formulario se puede encontrar y llenar en este link: Formulario_Concurso_Frases.

En caso de inscribirse por correo electrónico, debe enviarse la frase al siguiente mail, con los siguientes datos:

Asunto: Concurso "En mi pueblo se decía..."

En el cuerpo del correo deberán consignarse:

• Nombre y apellido;

• DNI;

• Localidad;

• Correo electrónico;

• Teléfono;

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• Frase participante (+ explicación del origen).

Importante: cada participante podrá presentar una única frase.

Hay tiempo de completar el formulario hasta el 30 de septiembre de 2026 y los ganadores se conocerán en octubre.

Las frases elegidas serán publicadas en el Calendario Instucional 2027, acompañando cada uno de los meses. Entre las doce frases seleccionadas se elegirán tres premios especiales, consistentes en viajes o estadías, de acuerdo con las condiciones que establezca el Instituto.

Características de las frases Las obras podrán ser:

• Anónimas populares;

• De autoría propia;

• Escritas en idioma español;

• Con una extensión máxima de 100 caracteres (letras), incluyendo espacios.

Las frases o dichos deberán expresar una reflexión, idea o mirada compartida habitualmente en cada pueblo sobre temas cotidianos, sociales, culturales, económicos, políticos. Puede referirse a características, geográficas, institucionales, particulares, de personajes distinguidos, climáticas, simbólicas, relacionales etc.

Las frases pueden ser anónimas y de uso popular, o pueden ser inventadas. En el caso de ser inventadas, deberán tener referencia a elementos de su pueblo (lugares, personas, eventos etc.) La frase deberá adjuntar una breve explicación del contexto para que los lectores puedan conocer el origen.

Ejemplo de frase: “Seguidor como pato de Zoilo” Contexto y explicación: Don Zoilo, vecino de San Antonio de Areco, encontró unos patos huérfanos cerca del río, los crio en el patio de su casa y les enseñó a seguirlo. Todas las tardes, a la hora de la siesta, salía a caminar. Los patos lo acompañaban a paso firme por las veredas, paraban con él si saludaba a un vecino y cruzaban la calle cuando él lo hacía. La frase intenta resaltar el carácter persistente o la tenacidad de una persona.