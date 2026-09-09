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Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 12 de septiembre ofrecerá un nuevo taller destinado a fortalecer la concentración, estimular la memoria y aprender estrategias prácticas para aplicar en la vida cotidiana. El encuentro se realizará a las 9 horas en...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·09 de septiembre de 2026 a las 01:28 p. m.
Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 12 de septiembre ofrecerá un nuevo taller destinado a fortalecer la concentración, estimular la memoria y aprender estrategias prácticas para aplicar en la vida cotidiana. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del Parque Belgrano.

Bajo el título “Taller de Atención y Memoria”, la propuesta invita a participar de un espacio de aprendizaje y reflexión pensado para ejercitar la mente de una manera dinámica y participativa.

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Durante el encuentro se trabajará con ejercicios, juegos cognitivos y técnicas simples que ayudan a mejorar la atención y la memoria en todas las edades.

La actividad es libre y gratuita, se podrá participar de manera presencial o virtual y forma parte de las acciones que impulsa el programa Cómo Construir Salud para promover hábitos saludables y el cuidado integral de la comunidad.

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