Cómo Construir Salud: nuevo taller gratuito

Municipalidad de Pergamino

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 12 de septiembre ofrecerá un nuevo taller destinado a fortalecer la concentración, estimular la memoria y aprender estrategias prácticas para aplicar en la vida cotidiana. El encuentro se realizará a las 9 horas en...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 09 de septiembre de 2026 a las 01:28 p. m.

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 12 de septiembre ofrecerá un nuevo taller destinado a fortalecer la concentración, estimular la memoria y aprender estrategias prácticas para aplicar en la vida cotidiana. El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud del Parque Belgrano.

Bajo el título “Taller de Atención y Memoria”, la propuesta invita a participar de un espacio de aprendizaje y reflexión pensado para ejercitar la mente de una manera dinámica y participativa.

Durante el encuentro se trabajará con ejercicios, juegos cognitivos y técnicas simples que ayudan a mejorar la atención y la memoria en todas las edades.