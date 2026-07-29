Cómo Construir Salud: este sábado llega un nuevo taller gratuito

Municipalidad de Pergamino

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 1 de agosto llevará adelante un nuevo taller gratuito enfocado en la alimentación consciente y la gestión del hambre emocional.El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud, ubicado en...

29 de julio de 2026 a las 10:36 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 29 de julio de 2026 a las 10:36 a. m.

El programa Cómo Construir Salud continúa con sus propuestas abiertas a la comunidad y este sábado 1 de agosto llevará adelante un nuevo taller gratuito enfocado en la alimentación consciente y la gestión del hambre emocional.

El encuentro se realizará a las 9 horas en el Galpón de Juventud, ubicado en el Parque Belgrano.

Bajo el nombre “Alimentación consciente: aprendé a escuchar a tu cuerpo y gestionar el hambre emocional”, la propuesta invita a reflexionar sobre aquellas situaciones en las que comemos por ansiedad, estrés, aburrimiento u otras emociones, aun cuando no existe hambre física.

Durante la jornada se brindarán herramientas para identificar las emociones que influyen en la alimentación, reconocer las señales del cuerpo, disminuir la culpa asociada a la comida y construir una relación más saludable con los alimentos.

Además, será un espacio de aprendizaje e intercambio donde los participantes podrán incorporar estrategias prácticas y sencillas para aplicar en su vida cotidiana y favorecer su bienestar integral.