Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Comenzó la plantación de árboles en las veredas de vecinos que solicitaron un ejemplar

La Municipalidad de Pergamino comenzó con la plantación de los árboles correspondientes al Plan de Forestación 2026, luego de recibir los 780 ejemplares adquiridos mediante licitación pública para dar respuesta a los pedidos realizados por los vecinos a través de la línea de Atención al Vecino 147 durante el período...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·04 de agosto de 2026 a las 10:10 a. m.
Comenzó la plantación de árboles en las veredas de vecinos que solicitaron un ejemplar

La Municipalidad de Pergamino comenzó con la plantación de los árboles correspondientes al Plan de Forestación 2026, luego de recibir los 780 ejemplares adquiridos mediante licitación pública para dar respuesta a los pedidos realizados por los vecinos a través de la línea de Atención al Vecino 147 durante el período de inscripción.

Los ejemplares ya se encuentran en el Corralón Municipal y las cuadrillas de la Dirección de Espacios Verdes iniciaron las tareas de plantación en distintos puntos de la ciudad, cumpliendo con el compromiso asumido con quienes se registraron oportunamente para incorporar un árbol en la vereda de sus domicilios.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

Pergamino inaugura el renovado Teatro San Martín

31/7, 03:41 p. m.
Pergamino inaugura el renovado Teatro San Martín
2

La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino

20/7, 11:46 a. m.
La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino
3

El telón vuelve a levantarse: se inaugura el Teatro San Martín

28/7, 01:45 p. m.
El telón vuelve a levantarse: se inaugura el Teatro San Martín
4

Avanza en Pergamino la obra que permitirá incorporar un servicio de medicina nuclear único en la ciudad

17/7, 01:59 p. m.
Avanza en Pergamino la obra que permitirá incorporar un servicio de medicina nuclear único en la ciudad
5

El Centro Gimnástico Pergamino y su constante crecimiento

22/7, 10:43 a. m.
El Centro Gimnástico Pergamino y su constante crecimiento

Esta etapa corresponde exclusivamente a los pedidos ya registrados durante la campaña realizada a comienzos de año, cuando se completó el cupo previsto para esta edición del programa.

La iniciativa forma parte del Plan Regulador de Arbolado, una política que busca seguir fortaleciendo el arbolado urbano, mejorar la calidad ambiental y hacer de Pergamino una ciudad cada vez más verde.

Publicidad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...