Comenzó la plantación de árboles en las veredas de vecinos que solicitaron un ejemplar

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Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino comenzó con la plantación de los árboles correspondientes al Plan de Forestación 2026, luego de recibir los 780 ejemplares adquiridos mediante licitación pública para dar respuesta a los pedidos realizados por los vecinos a través de la línea de Atención al Vecino 147 durante el período...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 04 de agosto de 2026 a las 10:10 a. m.

La Municipalidad de Pergamino comenzó con la plantación de los árboles correspondientes al Plan de Forestación 2026, luego de recibir los 780 ejemplares adquiridos mediante licitación pública para dar respuesta a los pedidos realizados por los vecinos a través de la línea de Atención al Vecino 147 durante el período de inscripción.

Los ejemplares ya se encuentran en el Corralón Municipal y las cuadrillas de la Dirección de Espacios Verdes iniciaron las tareas de plantación en distintos puntos de la ciudad, cumpliendo con el compromiso asumido con quienes se registraron oportunamente para incorporar un árbol en la vereda de sus domicilios.

Esta etapa corresponde exclusivamente a los pedidos ya registrados durante la campaña realizada a comienzos de año, cuando se completó el cupo previsto para esta edición del programa.