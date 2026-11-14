Cinco años sin avances: el informe que anticipa que el mundo superará 1,5 °C de calentamiento

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Según Climate Action Tracker, con las políticas actuales el calentamiento llegaría a 2,7 °C en 2100. El informe se presentó en la COP31, en Turquía.

La acción climática de los gobiernos está estancada desde hace cinco años, según el último informe de Climate Action Tracker, presentado durante la cumbre del clima de las Naciones Unidas (COP31) en Antalya, Turquía. Con las políticas actuales, el calentamiento global llegaría a 2,7 °C en 2100, y el límite de 1,5 °C se superaría alrededor de 2030.

Qué dice el informe Climate Action Tracker es una iniciativa independiente de las organizaciones de investigación Climate Analytics y NewClimate Institute, que evalúa las políticas y los compromisos climáticos de los países. Según su actualización de noviembre, la acción climática en conjunto está prácticamente estancada desde hace cinco años, porque los avances en algunos países y sectores se compensan con retrocesos en otros.

El informe contrasta ese panorama con el de los primeros cinco años posteriores al Acuerdo de París, de 2015, cuando los compromisos internacionales redujeron cerca de un grado las proyecciones de calentamiento. Desde alrededor de 2020, ese progreso se frenó.

El análisis plantea cuatro escenarios para 2100:

Con las políticas actuales, el calentamiento llegaría a 2,7 °C, un poco más que los 2,6 °C estimados el año pasado.

Si los gobiernos cumplen sus metas para 2030 y 2035, alcanzaría los 2,6 °C.

Si se cumplen todos los compromisos, incluidos los de largo plazo, llegaría a 2,1 °C.

En el escenario más optimista, con todas las metas de cero emisiones netas cumplidas, sería de 1,9 °C.

Según el informe, la última ronda de metas nacionales para 2035 no mejoró de manera significativa esas proyecciones.

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Por qué importa el límite de 1,5 °C El Acuerdo de París fijó como objetivo mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. Según los científicos, superar ese umbral implica fenómenos extremos más severos, como olas de calor, inundaciones, tormentas y sequías, además de un mayor aumento del nivel del mar y el riesgo de daños irreversibles en sistemas naturales como los arrecifes de coral y las selvas.

El informe considera que superar 1,5 °C ya parece inevitable. En la misma línea, el servicio europeo de cambio climático Copernicus estimó que el umbral de largo plazo podría superarse en 2029. Cuando se firmó el Acuerdo de París, ese momento se proyectaba para alrededor de 2045.

Avances que todavía no alcanzan El informe reconoce progresos. En 2025, la electricidad de fuentes limpias cubrió todo el aumento de la demanda mundial de energía eléctrica, la instalación de energías renovables mantuvo un ritmo récord en China y en la India, la venta de vehículos eléctricos alcanzó nuevos máximos y la deforestación en la Amazonía siguió en descenso. Según CAT, esos datos sugieren que las emisiones globales podrían estar cerca de su pico.

Sin embargo, las emisiones totales siguen en aumento. De acuerdo con el informe, el crecimiento de la demanda de energía y las inversiones en infraestructura de combustibles fósiles superan las reducciones logradas con las tecnologías limpias.

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Por otro lado, un análisis del Global Carbon Budget publicado esta semana estimó una leve baja, del 0,4 %, en las emisiones de dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles durante este año, impulsada por la expansión de la energía solar y eólica, entre otros factores.

Qué propone el informe Según CAT, aunque superar 1,5 °C parezca inevitable, la magnitud y la duración de ese exceso todavía dependen de las decisiones humanas. El objetivo, plantea, debe ser volver a bajar la temperatura por debajo de 1,5 °C antes de 2100.