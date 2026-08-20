Charla sobre salud bucal y autocuidado en la Casa del Niño de Ocampo

La Secretaría de Salud de la Municipalidad llevó adelante una nueva jornada de promoción y prevención de la salud en la Casa del Niño de Manuel Ocampo, donde los chicos participaron de una charla sobre salud bucal y pautas de autocuidado.



La actividad estuvo a cargo de la odontóloga Astrid Marzo y la enfermera Fernanda Sarria, integrantes del equipo de salud municipal, quienes compartieron información y herramientas prácticas para incorporar hábitos saludables en la vida cotidiana.



Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la higiene y el cuidado de la salud bucal, junto con recomendaciones de autocuidado y prevención, promoviendo la importancia de incorporar estos hábitos desde la infancia.



Este tipo de acciones forman parte del trabajo que lleva adelante la Secretaría de Salud en distintos espacios de la comunidad, con el objetivo de acercar información, fortalecer la prevención y promover hábitos saludables desde edades tempranas.