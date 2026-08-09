Lactancia materna y crianza: Salud del Municipio invita a las familias a una charla

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Pergamino

El CAPI del barrio José Hernández será escenario de un encuentro para familias que propone hablar de lactancia, crianza y neurodesarrollo desde una mirada integral.

Hablar de lactancia materna es hablar de alimento, pero también de vínculo, contacto, cuidado y acompañamiento. Es hablar de una experiencia que puede ser profundamente significativa, aunque no siempre resulte sencilla ni pueda sostenerse de la manera que una familia imaginó.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Humana, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino invita a las familias del CAPI del barrio José Hernández, ubicado en Guido Spano 1143, a participar de la charla “Lactancia, acompañando a la crianza”, que se realizará el miércoles 12 de agosto, a las 11 horas.

El encuentro estará a cargo de la pediatra Paula Picadacci y la puericultora Silvana Pini Bichara, quienes compartirán información, responderán consultas y abordarán no solamente la lactancia, sino también aspectos vinculados con la crianza respetuosa y el neurodesarrollo durante los primeros meses de vida.

La propuesta forma parte del trabajo que el municipio desarrolla junto a MUNA, una iniciativa de UNICEF, dentro del eje de primera infancia y entornos alimentarios saludables.

“La idea es no solo hablar de lactancia, si bien se gestó esta charla pensando en esta semana, sino también hablar un poco de lo que es la crianza respetuosa, hablar de neurodesarrollo, cuáles son las pautas madurativas acorde a la edad de cada niño y cómo pueden trabajar los papás en el estímulo”, explicó Picadacci.

Luciana Sánchez, Paula Picadacci y Silvana "Pini" Bichara brindaron detalles sobre la propuesta. Una leche viva y dinámica La importancia de la leche humana está relacionada con su composición y con la manera en que acompaña las necesidades del bebé. No se trata de un alimento estático, sino de un tejido vivo que se modifica y se adapta. “Es un tejido vivo, dinámico, no es siempre constante su composición”, explicó Pini Bichara. La puericultora destacó especialmente sus propiedades inmunológicas y su aporte a la microbiota intestinal, además de los nutrientes que intervienen en el crecimiento y desarrollo.

En ese sentido, Picadacci señaló que la composición de la leche humana contiene ácidos grasos que tienen un papel relevante en el desarrollo cerebral. “Tiene distintas características que ayudan en este neurodesarrollo”, sostuvo.

Pero reducir la lactancia a sus beneficios nutricionales sería dejar afuera una parte fundamental de la experiencia. El amamantamiento también supone contacto físico, cercanía y regulación emocional. El contacto piel a piel desde el nacimiento favorece ese primer encuentro entre la mamá y el bebé y puede contribuir a que el inicio de la lactancia sea más sencillo. Por eso, las profesionales remarcan la importancia de generar condiciones que acompañen a las familias desde el nacimiento, tanto en las maternidades como en los espacios de atención primaria.

Acompañar sin juzgar Uno de los puntos centrales que atraviesa la conversación es la necesidad de evitar que la lactancia se convierta en una medida del “éxito” de una madre.

La recomendación de sostener la lactancia, siempre que sea posible, convive con una realidad concreta: hay mujeres que encuentran dificultades, atraviesan situaciones particulares o directamente no logran amamantar como esperaban. “No vamos a estigmatizar a quien no puede amamantar realmente”, plantearon durante la entrevista. La clave, entonces, es acompañar, escuchar y brindar herramientas sin convertir la experiencia en una fuente de culpa.

Para Picadacci, una de las principales tareas de quienes trabajan con las familias es transmitir tranquilidad. Muchas consultas aparecen alrededor de los dos o tres meses, especialmente cuando la mamá debe reincorporarse al trabajo y comienza a preguntarse si su leche alcanza o si el bebé queda satisfecho.

La especialista remarcó que existen situaciones particulares que requieren evaluación profesional, pero que, en términos generales, es importante fortalecer la confianza de la madre en su capacidad de alimentar a su bebé.

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Cuando la vuelta al trabajo también pesa La lactancia no sucede en un vacío. Las condiciones sociales, laborales y familiares tienen una influencia directa sobre las posibilidades de sostenerla.

La reincorporación al trabajo suele ser uno de los momentos de mayor incertidumbre. Extraerse leche, conservarla adecuadamente, contar con un espacio higiénico y disponer del tiempo necesario son cuestiones concretas que pueden facilitar o dificultar la continuidad.

Por eso, el acompañamiento no debería recaer únicamente sobre la mujer. También requiere compromiso de los lugares de trabajo, compañeros, empleadores y de la comunidad en general.

“Quería acotar qué importante que en el ámbito laboral también se hable un poquito de que nos acompañen”, expresó Pini Bichara. Y agregó que es necesario contar con “un espacio lindo, prolijo, higiénico para extraerme leche, que me den el tiempo para hacerlo”.

Desde MUNA se trabaja justamente en esa dirección: ampliar la mirada y pensar en políticas y espacios que hagan posible la lactancia en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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Una red que se construye entre todos Para Luciana Sánchez, referente del Programa MUNA de UNICEF, el valor de esta iniciativa está también en fortalecer lo que ya se viene haciendo en Pergamino y acompañar a los equipos locales.

“Un poco el propósito de MUNA y de UNICEF es acompañar, visibilizar lo que hacen los equipos locales”, explicó. En ese marco, señaló que durante este año se está desarrollando una etapa de capacitación y fortalecimiento de los equipos de salud y desarrollo social del municipio.

La propuesta, explicó Sánchez, busca “dar valor a lo que ya se viene trabajando, hacer un reconocimiento positivo sobre los hitos de trabajo en los que ya se han avanzado y enriquecer y fortalecer con una mirada un poquito más a largo plazo”.

Esa mirada permite entender que promover la lactancia no significa únicamente decirle a una madre que amamante. Significa generar información confiable, profesionales disponibles, redes de apoyo, espacios adecuados y políticas que contemplen las diferentes realidades familiares.