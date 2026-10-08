> Carne desde el tambo: cruzamientos que abren una nueva oportunidad

Economía y Agro

El planteo consiste en utilizar semen de razas carniceras sobre aquellas vacas que no serán destinadas a generar la reposición del rodeo lechero.

La producción de carne aparece como una alternativa para diversificar los ingresos de los establecimientos lecheros. A partir de cruzamientos planificados entre vacas de tambo y genética carnicera, es posible obtener terneros con mejores condiciones para la producción de carne sin modificar el objetivo principal del sistema: producir leche.

La estrategia comienza a ganar interés dentro de una actividad que busca permanentemente mejorar su eficiencia y encontrar nuevas fuentes de ingresos. El planteo consiste en utilizar semen de razas carniceras sobre aquellas vacas que no serán destinadas a generar la reposición del rodeo lechero.

De esta manera, el establecimiento puede concentrar la genética lechera en los animales de mayor mérito y aprovechar el resto de los vientres para producir terneros cruzados con mejores características carniceras y, potencialmente, mayor valor comercial.

Una decisión que comienza con la genética La posibilidad de avanzar en este tipo de esquemas está relacionada con los cambios que atravesó la reproducción en los tambos. Herramientas como el semen sexado permiten seleccionar con mayor precisión los apareamientos destinados a producir futuras vacas lecheras.

Cuando las necesidades de reposición están cubiertas, aparece la posibilidad de utilizar genética de carne sobre una parte del rodeo.

El concepto no consiste simplemente en cruzar dos razas. La elección de los reproductores debe contemplar características compatibles con el sistema lechero, entre ellas facilidad de parto, peso al nacimiento, crecimiento y aptitud carnicera.

La prioridad continúa siendo preservar el desempeño reproductivo y productivo de las vacas. Por eso, el cruzamiento debe formar parte de una estrategia previamente definida y no de una decisión aislada.

Un ternero con otro destino Uno de los puntos centrales es mejorar las posibilidades de los terneros que no serán incorporados al rodeo lechero.

Tradicionalmente, los machos provenientes de determinadas razas lecheras presentan menores aptitudes para la producción de carne que los animales específicamente carniceros. El cruzamiento busca modificar esa ecuación y obtener animales con mayor potencial de crecimiento y mejores características para su posterior recría y terminación.

Así, un subproducto del sistema lechero puede transformarse en una nueva unidad de negocio.

La alternativa también abre posibilidades de integración con otros actores de la cadena. El tambo puede producir los terneros y posteriormente venderlos para que continúen su desarrollo en establecimientos dedicados a la recría o terminación, o bien avanzar en esquemas propios cuando dispone de los recursos necesarios.

Más valor sin perder el foco en la leche El desafío consiste en encontrar el equilibrio. La carne puede representar un complemento económico interesante, pero no debería comprometer la reposición ni el progreso genético del rodeo.

Para ello resulta fundamental conocer cuántas hembras necesita el establecimiento, identificar cuáles son los mejores animales para generar esa descendencia y determinar sobre qué vientres conviene realizar los cruzamientos.

En un contexto en el que la eficiencia resulta cada vez más determinante para la competitividad del tambo, aprovechar mejor cada nacimiento puede convertirse en una herramienta adicional.