> Capacitación y simulacros para reforzar la prevención ante emergencias

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante una capacitación práctica destinada al personal de Patrulla Urbana y Defensa Civil sobre el funcionamiento y manejo de las estaciones de bombeo, en el marco de un simulacro de emergencia realizado en el Paseo Ribereño. La actividad forma parte del trabajo preventivo que desarrolla...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 10 de septiembre de 2026 a las 12:31 p. m.



La Municipalidad de Pergamino llevó adelante una capacitación práctica destinada al personal de Patrulla Urbana y Defensa Civil sobre el funcionamiento y manejo de las estaciones de bombeo, en el marco de un simulacro de emergencia realizado en el Paseo Ribereño.

La actividad forma parte del trabajo preventivo que desarrolla el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal junto, con el objetivo de fortalecer la preparación de los equipos que intervienen ante situaciones que puedan afectar a la ciudad.

Durante la jornada se puso en práctica la capacitación teórica realizada previamente por el personal, trabajando sobre cuándo y cómo utilizar las estaciones de bombeo ante una eventual emergencia.

“Lo que apuntamos es a una tarea de prevención. Estamos trabajando desde hace varios meses con el Comité de Operaciones de Emergencia y distintas áreas municipales, Bomberos Voluntarios, SAME, Defensa Civil, Salud y Seguridad, para estar preparados ante cualquier situación”, explicó José María Mollo, director de Defensa Civil.

El plan preventivo también contempla la limpieza y relevamiento de los canales del arroyo, tapas y bocas de tormenta, además de un monitoreo mediante drones a lo largo del Arroyo Pergamino, desde el puente de la Cruz hasta la zona de Viña.