> Capacitación segura de alimentos: Hay nuevas fechas en noviembre

Municipalidad de Pergamino

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino realizará una nueva capacitación sobre manipulación segura de alimentos los días 16 y 17 de noviembre, de 13:30 a 16:30 horas, en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, ubicado en Bv. Alsina 535. La propuesta está destinada a quienes buscan incorporar conocimientos...

03 de noviembre de 2026 a las 01:38 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 03 de noviembre de 2026 a las 01:38 p. m.



La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino realizará una nueva capacitación sobre manipulación segura de alimentos los días 16 y 17 de noviembre, de 13:30 a 16:30 horas, en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, ubicado en Bv. Alsina 535.

La propuesta está destinada a quienes buscan incorporar conocimientos y herramientas para la correcta manipulación de alimentos, con el objetivo de promover prácticas seguras y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

La inscripción se realiza de manera online a través del Portal Ciudadano https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano. Para participar, es necesario inscribirse previamente y concurrir con el DNI.

Además, los interesados pueden acceder a la bibliografía de la capacitación a través de las redes sociales de Bromatología Pergamino.