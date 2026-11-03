Capacitación segura de alimentos: Hay nuevas fechas en noviembre
La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino realizará una nueva capacitación sobre manipulación segura de alimentos los días 16 y 17 de noviembre, de 13:30 a 16:30 horas, en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, ubicado en Bv. Alsina 535. La propuesta está destinada a quienes buscan incorporar conocimientos...
La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino realizará una nueva capacitación sobre manipulación segura de alimentos los días 16 y 17 de noviembre, de 13:30 a 16:30 horas, en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, ubicado en Bv. Alsina 535.
La propuesta está destinada a quienes buscan incorporar conocimientos y herramientas para la correcta manipulación de alimentos, con el objetivo de promover prácticas seguras y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.
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La inscripción se realiza de manera online a través del Portal Ciudadano https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano. Para participar, es necesario inscribirse previamente y concurrir con el DNI.
Además, los interesados pueden acceder a la bibliografía de la capacitación a través de las redes sociales de Bromatología Pergamino.
Para obtener más información, pueden comunicarse al 2477 662115.