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Municipalidad de Pergamino

Cambio en el sentido de circulación de calle Santa Cruz

La Municipalidad de Pergamino informa que a partir del viernes 16 de octubre calle Santa Cruz en el tramo comprendido entre Bv. Alsina y Bv. Paraguay tendrá sentido único de circulación SUR – NORTE dando cumplimiento de la ordenanza 9935/24. Se solicita a los conductores circular con precaución y prestar...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 15 de octubre de 2026 a las 09:12 a. m.