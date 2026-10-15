Cambio en el sentido de circulación de calle Santa Cruz
La Municipalidad de Pergamino informa que a partir del viernes 16 de octubre calle Santa Cruz en el tramo comprendido entre Bv. Alsina y Bv. Paraguay tendrá sentido único de circulación SUR – NORTE dando cumplimiento de la ordenanza 9935/24. Se solicita a los conductores circular con precaución y prestar...
La Municipalidad de Pergamino informa que a partir del viernes 16 de octubre calle Santa Cruz en el tramo comprendido entre Bv. Alsina y Bv. Paraguay tendrá sentido único de circulación SUR – NORTE dando cumplimiento de la ordenanza 9935/24.
Se solicita a los conductores circular con precaución y prestar atención a la nueva señalización dispuesta en la zona.