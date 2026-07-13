Buscan al dueño de una bicicleta hallada abandonada en una calle del barrio Acevedo

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Policiales

La Policía secuestró una bicicleta Futura rodado 26 encontrada sin ocupantes en barrio Acevedo e intenta identificar a su propietario.

La Policía de Pergamino procura establecer quién es el propietario de una bicicleta Futura rodado 26 que fue encontrada abandonada durante la madrugada en una calle del barrio Acevedo. El rodado fue secuestrado preventivamente y quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para localizar a su dueño.

Hallazgo barrio Acevedo Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a efectivos del Comando de Patrulla de Pergamino sobre la presencia de una bicicleta abandonada en la vía pública, en la zona de calle Ramón Raimundo al 1300, en el barrio Acevedo.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron un rodado de color gris, marca Futura, rodado 26, que permanecía apoyado junto al cordón de la vereda sin que hubiera personas en las inmediaciones que pudieran acreditar su propiedad o explicar por qué se encontraba allí.

Operativo Policía Pergamino Los efectivos recorrieron el sector y dialogaron con vecinos frentistas para intentar determinar si alguno reconocía la bicicleta o conocía a su propietario. Sin embargo, ninguno pudo aportar datos de utilidad para establecer su procedencia.

Ante la imposibilidad de identificar al dueño en ese momento, el personal policial realizó el procedimiento de hallazgo y trasladó la bicicleta a la dependencia policial, donde quedó resguardada conforme al protocolo previsto para este tipo de actuaciones.

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Investigación de la Fiscalía El caso quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, mientras que las actuaciones fueron instruidas por personal de la Comisaría Tercera.

La investigación apunta ahora a establecer si existe alguna denuncia vinculada con la desaparición del rodado o si alguna persona se presenta para acreditar su propiedad mediante la documentación correspondiente o características particulares que permitan verificar la titularidad.

Identificar propietario bicicleta Desde el ámbito policial recordaron que, en situaciones de este tipo, es habitual que las personas que hayan extraviado o sufrido la desaparición de una bicicleta realicen la denuncia correspondiente, ya que ese trámite facilita las tareas de identificación y eventual restitución del bien.