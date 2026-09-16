Buscan a Juan Ramón Sosa en Pergamino: tiene 87 años y se ausentó de su domicilio

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Policiales

Juan Ramón Sosa, de 87 años, es buscado en Pergamino tras ausentarse de su domicilio este martes. Solicitan aportar cualquier dato al 911 o la DDI.

Juan Ramón Sosa, de 87 años, es buscado en Pergamino luego de ausentarse de su domicilio este martes 15 de septiembre y no regresar hasta el momento. La denuncia por la búsqueda de paradero fue radicada ante las autoridades y se solicita la colaboración de la comunidad para localizar al adulto mayor.

Búsqueda de paradero en Pergamino La investigación se encuentra enmarcada en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 12-00-006360-26/00, caratulada “Averiguación de paradero”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

De acuerdo con la información aportada a las autoridades, Sosa se ausentó de su domicilio ubicado en calle Mazzei al 1000, en Pergamino, durante la jornada de este martes 15 de septiembre. Desde entonces no se tuvo información sobre su regreso, por lo que se activaron las actuaciones correspondientes para establecer su ubicación.

El pedido de colaboración fue difundido con el objetivo de que cualquier persona que pueda haberlo visto o cuente con información que permita determinar dónde se encuentra pueda comunicarlo de manera inmediata a las autoridades policiales.

Cómo es el adulto mayor buscado Juan Ramón Sosa tiene 87 años y es de contextura física delgada. Según la descripción incorporada a la denuncia, mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello corto entrecano.

Al momento de ausentarse de su domicilio vestía una campera de jean de color gris, un pantalón tipo bombacha de gaucho de color crema, zapatillas deportivas marrón oscuro con cordones del mismo color y una boina negra.

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Otro dato aportado por los investigadores es que Sosa no posee teléfono celular. Tampoco llevaba, según la información suministrada, dinero en efectivo, tarjetas de débito o crédito ni tarjeta SUBE, elementos que pueden resultar de utilidad para quienes puedan aportar información sobre su paradero.

DDI Pergamino pide colaboración Desde la investigación solicitaron que ante cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Sosa se dé aviso de inmediato a los servicios de emergencia o a la DDI Pergamino.

Las personas que tengan información pueden comunicarse al 911 o a los teléfonos 02477-424623 y 02477-429624, correspondientes a la DDI local.

Las autoridades remarcaron la importancia de comunicar cualquier información, incluso aquella que pueda parecer menor, ya que un dato sobre una persona vista en la vía pública o en algún sector de la ciudad puede contribuir a establecer el recorrido realizado por el adulto mayor desde su salida del domicilio.