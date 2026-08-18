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Boccia: Pergamino participó de una nueva fecha de la Liga del Oeste

La Liga del Oeste de Boccia continúa su recorrido por la provincia y el último fin de semana tuvo su cuarta fecha de la temporada 2026 en el Polideportivo Municipal de Chacabuco, con la participación de deportistas de Pergamino.La competencia reúne durante todo el año a jugadores de distintas ciudades...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·18 de agosto de 2026 a las 11:24 a. m.
Boccia: Pergamino participó de una nueva fecha de la Liga del Oeste

La Liga del Oeste de Boccia continúa su recorrido por la provincia y el último fin de semana tuvo su cuarta fecha de la temporada 2026 en el Polideportivo Municipal de Chacabuco, con la participación de deportistas de Pergamino.

La competencia reúne durante todo el año a jugadores de distintas ciudades bonaerenses y busca generar un espacio de encuentro, continuidad y crecimiento deportivo, donde quienes practican la disciplina puedan compartir experiencias, mostrar sus avances y fortalecer vínculos con otros deportistas.

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En esta cuarta fecha participaron representantes de Balcarce, 9 de Julio, Chacabuco, Rivadavia, Junín, General Viamonte, General Villegas, Pehuajó, Bolívar y Pergamino, entre otras localidades.

La delegación pergaminense estuvo encabezada por la profesora Julieta Terrile y contó con la participación de Felipe Crusat, Diego Camarero y Cristian Vilche.

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En los partidos disputados, Felipe Crusat venció a Chacabuco y cayó ante General Villegas, en ambos casos en encuentros amistosos. Por su parte, Diego Camarero logró triunfos frente a Chacabuco y Junín, mientras que Cristian Vilche se impuso ante Chacabuco y General Villegas.

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En esta oportunidad no pudieron participar Ulises Zitelli y Guido Escobar por cuestiones de salud.

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La Liga del Oeste de Boccia no solo propone una instancia de competencia, sino también un espacio de encuentro e inclusión a través del deporte, donde cada fecha permite seguir fortaleciendo la participación y el desarrollo de los deportistas.

Como en cada jornada, el equipo pergaminense contó además con el acompañamiento de sus familias, fundamentales para sostener y acompañar el crecimiento de los chicos dentro y fuera de la cancha.

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