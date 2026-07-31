Baradero: Personas mayores de 18 años ya pueden inscribirse para terminar el secundario

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El programa FinEs abrió la inscripción para el segundo cuatrimestre y permite que mayores de 18 años puedan finalizar sus estudios secundarios con una propuesta educativa flexible y gratuita.

31 de julio de 2026 a las 10:36 a. m.

31 de julio de 2026 a las 10:36 a. m.

Personas mayores de 18 años que no pudieron terminar sus estudios secundarios ya pueden anotarse al segundo cuatrimestre del programa FinEs en Baradero. La iniciativa busca brindar una nueva oportunidad educativa y acompañar a vecinos y vecinas que desean completar una etapa clave para sus proyectos personales y laborales.

Programa FinEs en Baradero: cómo anotarse para terminar el secundario Las inscripciones se encuentran abiertas para quienes quieran retomar y finalizar la escuela secundaria mediante el programa FinEs, una propuesta destinada a jóvenes y adultos que, por diferentes motivos, no pudieron completar su trayectoria educativa.

La inscripción se realiza de manera presencial en el Centro Universitario Baradero, ubicado en Thames 1584, de lunes a viernes en el horario de 15 a 20 horas.

Desde la organización remarcaron la importancia de aprovechar esta oportunidad, ya que finalizar el nivel secundario puede facilitar el acceso a nuevos empleos, mejorar las condiciones laborales actuales y abrir la posibilidad de continuar estudios superiores.

Qué documentación deben presentar los interesados Para completar el trámite de inscripción, las personas interesadas deberán presentar una serie de documentos obligatorios que permitan acreditar su identidad y trayectoria educativa.

La documentación requerida incluye:

Fotocopia del DNI.

Certificado de estudios anteriores.

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Fotocopia de la partida de nacimiento.

Constancia de CUIL.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 3329-388183, donde recibirán información sobre el proceso de inscripción y las condiciones para incorporarse a la propuesta educativa.

Finalizar el secundario: una oportunidad para nuevos proyectos El programa FinEs continúa siendo una herramienta fundamental para aquellas personas que buscan completar sus estudios y acceder a mejores oportunidades a futuro.

Obtener el título secundario no solo representa el cierre de una etapa educativa pendiente, sino también una posibilidad de crecimiento personal, inserción laboral y acceso a nuevas metas académicas.