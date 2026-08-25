Bádminton: Mauro Churin sumó dos medallas de bronce en el Mercosul Internacional

Municipalidad de Pergamino

El pergaminense Mauro Churin integró la Selección Argentina Senior de Bádminton que participó días pasados del Torneo Mercosul Internacional, disputado en Foz de Iguazú, Brasil, donde logró dos medallas de bronce.El certamen reunió a más de 160 jugadores de Brasil, Paraguay, Perú, Chile y Argentina, además de deportistas de países...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 25 de agosto de 2026 a las 01:19 p. m.

El pergaminense Mauro Churin integró la Selección Argentina Senior de Bádminton que participó días pasados del Torneo Mercosul Internacional, disputado en Foz de Iguazú, Brasil, donde logró dos medallas de bronce.

El certamen reunió a más de 160 jugadores de Brasil, Paraguay, Perú, Chile y Argentina, además de deportistas de países con una importante tradición en la disciplina, como China, Canadá, Japón, Alemania, Pakistán y Francia.

La delegación argentina estuvo conformada por 20 jugadores provenientes de Mar del Plata, Bariloche, dos clubes de la Ciudad de Buenos Aires, Harrods Gath & Chaves y Shiba, y Pergamino.

Churin, quien es entrenador Nivel 1 y coordinador de la Escuela Deportiva de Bádminton de Pergamino, compitió en tres modalidades y consiguió dos terceros puestos.

En single categoría +50, ganó su partido de octavos de final y luego cayó en cuartos ante Z. Chen, número 1 de Paraguay y quien finalmente se consagró campeón de la categoría.

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En dobles mixto, junto a Carolina Gasio, del Club Shibadminton de la Ciudad de Buenos Aires, ganó tres partidos de la llave y perdió en semifinales ante quienes luego fueron campeones. En el partido por el tercer puesto, la dupla se impuso ante Brasil y consiguió la primera medalla de bronce.

Por su parte, en dobles masculino, Churin hizo pareja con Dirk Gerards, de la Asociación Barilochense de Bádminton. Tras ganar tres partidos de la llave, cayeron en semifinales ante la dupla paraguaya integrada por Z. Chen y W. Chen, que luego se quedó con el título. En el partido por el tercer puesto volvieron a imponerse y completaron el podio con otra medalla de bronce.