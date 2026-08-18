Paritarias 2026: el Municipio y los gremios acordaron nuevos aumentos para agosto y septiembre
El Municipio de Pergamino y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para 2026, que establece un aumento salarial del 2% en agosto y otro 2% en septiembre.El acuerdo se alcanzó este martes 18 de agosto en una reunión realizada en el Palacio Municipal,...
El Municipio de Pergamino y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para 2026, que establece un aumento salarial del 2% en agosto y otro 2% en septiembre.
El acuerdo se alcanzó este martes 18 de agosto en una reunión realizada en el Palacio Municipal, de la que participaron el secretario de Gobierno, Karim Dib; el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio; y representantes del Sindicato de Obreros Municipales (SOEM), ATE Pergamino, UPCN y SOSBA.
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Durante el encuentro, el Departamento Ejecutivo realizó una primera propuesta de aumento que luego de un diálogo entre los presentes fue mejorada y aceptada por los representantes gremiales, quedando establecido el siguiente esquema para el personal de la Administración Pública Municipal:
2% de aumento en agosto de 2026, sobre los básicos de julio.
2% de aumento en septiembre de 2026, sobre los básicos de agosto.
Además, las partes acordaron mantener el seguimiento de la evolución de los precios y volver a reunirse el próximo 19 de octubre a las 12 horas en el Palacio Municipal. En ese encuentro se analizarán los índices de inflación publicados por el INDEC y, de corresponder, se evaluará un nuevo acompañamiento de la evolución inflacionaria sobre los aumentos ya acordados.