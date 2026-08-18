> Paritarias 2026: el Municipio y los gremios acordaron nuevos aumentos para agosto y septiembre

Municipalidad de Pergamino

El Municipio de Pergamino y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para 2026, que establece un aumento salarial del 2% en agosto y otro 2% en septiembre.El acuerdo se alcanzó este martes 18 de agosto en una reunión realizada en el Palacio Municipal,...

El Municipio de Pergamino y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para 2026, que establece un aumento salarial del 2% en agosto y otro 2% en septiembre.

El acuerdo se alcanzó este martes 18 de agosto en una reunión realizada en el Palacio Municipal, de la que participaron el secretario de Gobierno, Karim Dib; el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio; y representantes del Sindicato de Obreros Municipales (SOEM), ATE Pergamino, UPCN y SOSBA.

Durante el encuentro, el Departamento Ejecutivo realizó una primera propuesta de aumento que luego de un diálogo entre los presentes fue mejorada y aceptada por los representantes gremiales, quedando establecido el siguiente esquema para el personal de la Administración Pública Municipal:

2% de aumento en agosto de 2026, sobre los básicos de julio.

2% de aumento en septiembre de 2026, sobre los básicos de agosto.