Asistieron a una adolescente del Hogar Convivencial

En las primeras horas de este martes, cerca de las 0:45, personal policial y del SAME debieron constituirse en el Hogar Convivencial ubicado en la intersección de las calles Guatemala y Florencio Sánchez. En el lugar, una adolescente se produjo autolesiones utilizando la cuchilla de un sacapuntas, tras haber manifestado previamente sus intenciones a la encargada de la institución. La joven fue asistida y derivada al hospital acompañada por personal del centro. Interviene la UFIyJ N.° 5.