Policiales
Asistieron a una adolescente del Hogar Convivencial
La chica fue asistida y se encuentra en tratamiento con profesionales de salud mental que la ayudan a transitar un malestar anímico.
18 de agosto de 2026 a las 06:49 p. m.
En las primeras horas de este martes, cerca de las 0:45, personal policial y del SAME debieron constituirse en el Hogar Convivencial ubicado en la intersección de las calles Guatemala y Florencio Sánchez. En el lugar, una adolescente se produjo autolesiones utilizando la cuchilla de un sacapuntas, tras haber manifestado previamente sus intenciones a la encargada de la institución. La joven fue asistida y derivada al hospital acompañada por personal del centro. Interviene la UFIyJ N.° 5.
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