> Arrecifes: Beladrich busca ser declarado de interés histórico y cultural por el centenario del Puente Andrade

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El proyecto reconoce el valor histórico del paraje y propone acciones para preservar el Puente Andrade e incorporarlo al turismo rural y cultural.

Concejales presentaron un proyecto para declarar de Interés Histórico, Cultural y Turístico Municipal al Paraje Beladrich, en el marco de los 100 años de la inauguración del emblemático Puente Andrade sobre el río Arrecifes.

Beladrich y su importancia histórica para San Pedro La iniciativa surgió a partir de una solicitud de la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro y del Museo Histórico Regional “Fray José María Bottaro”, instituciones que destacaron la relevancia de este enclave rural y de los acontecimientos históricos vinculados con el lugar.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra el tránsito de las tropas del general Juan Galo de Lavalle en 1840 y la travesía realizada por el naturalista Charles Darwin en 1831, cuando recorrió el antiguo Paso Andrade sobre el río Arrecifes.

El proyecto busca poner en valor ese patrimonio y fortalecer el conocimiento sobre la historia del paraje, que forma parte de la identidad rural del partido de San Pedro.

Puente Andrade: 100 años de una estructura emblemática Uno de los principales puntos de la propuesta es el reconocimiento del histórico Puente Andrade, conocido popularmente como “Puente de Hierro”. La estructura fue inaugurada en 1926 y este año alcanza el centenario de su puesta en funcionamiento.

El puente tiene una longitud aproximada de 40,40 metros y una banda de rodamiento de 6,50 metros. Su valor patrimonial ya había sido reconocido mediante la Ordenanza N.º 5.996, mientras que la nueva iniciativa también articula los antecedentes establecidos por las ordenanzas N.º 5.260/2002 y N.º 5.407.

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Además del puente, el proyecto destaca especialmente al histórico Almacén Beladrich, otro de los espacios que forman parte del patrimonio y de la memoria de esta zona rural.

Turismo rural y conservación del patrimonio La propuesta contempla una serie de acciones destinadas a preservar y difundir el patrimonio de Beladrich. Entre ellas se encuentra la colocación y actualización de cartelería interpretativa en la zona, con información destinada a vecinos y visitantes.

También se plantea incorporar el paraje a los circuitos de turismo rural y cultural del partido, con el objetivo de favorecer la difusión de sus atractivos y de los acontecimientos históricos relacionados con el lugar.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el estado de conservación del Puente Andrade. El proyecto encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal realizar gestiones ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para evaluar las condiciones de la estructura y avanzar con las tareas de mantenimiento que sean necesarias.