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Arrecifes: El Comité de la Cuenca del Río coordinó acciones de prevención hídrica

Intendentes y autoridades provinciales analizaron el impacto de El Niño y anunciaron nuevas estaciones para mejorar el monitoreo y la alerta temprana.

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28 de agosto de 2026 a las 09:35 a. m.
Arrecifes: El Comité de la Cuenca del Río coordinó acciones de prevención hídrica

El Comité de la Cuenca Hídrica del Río Arrecifes se reunió en San Pedro para analizar la situación regional y definir medidas de prevención ante el escenario climático previsto para los próximos meses. Intendentes y autoridades provinciales también avanzaron en un esquema de monitoreo y control de obras hidráulicas.

Prevención hídrica ante el impacto de El Niño

El encuentro se desarrolló en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro y estuvo encabezado por el intendente local, Cecilio Salazar, junto al presidente del Comité de Cuenca y jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro.

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También participaron el intendente de Rojas, Román Bouvier, el presidente de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires, Damián Costamagna, y funcionarios y representantes de los distintos municipios que forman parte de la cuenca.

Durante la reunión se evaluó particularmente el posible impacto del fenómeno de El Niño durante los próximos meses y la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención ante eventuales lluvias intensas, crecidas y situaciones de emergencia hídrica.

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Comprarán estaciones hidrometeorológicas para la alerta temprana

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la incorporación de tecnología para mejorar el seguimiento de las condiciones climáticas y del comportamiento de los cursos de agua.

La Autoridad del Agua confirmó que la Provincia avanzará con la adquisición de tres nuevas estaciones hidrometeorológicas, que serán destinadas a los municipios de Colón, Rojas y Arrecifes.

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Los equipos se sumarán a las estaciones que ya se encuentran operativas en Salto y permitirán ampliar la red de monitoreo de la cuenca. El objetivo es disponer de información en tiempo real que contribuya a detectar posibles crecidas y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

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La incorporación de estos dispositivos apunta a mejorar la capacidad de respuesta de los municipios frente a episodios que puedan generar anegamientos o inundaciones en distintos sectores de la región.

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Control de obras hidráulicas no autorizadas

Otro de los puntos abordados durante la jornada fue el control y la regularización de obras hidráulicas que fueron ejecutadas sin autorización.

Las autoridades repasaron los avances en las tareas de fiscalización y coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones para ordenar las intervenciones que puedan modificar el escurrimiento natural del agua dentro del territorio de la cuenca.

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Además, los intendentes y representantes provinciales acordaron fortalecer la articulación entre las mesas técnicas de los diferentes distritos. La intención es avanzar hacia una gestión integral del recurso hídrico y mejorar la coordinación de las medidas preventivas.

La reunión permitió así establecer una agenda común entre los municipios y la Provincia, con especial atención en el monitoreo, la prevención y la respuesta ante posibles eventos hidrometeorológicos durante los próximos meses.

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