Arrecifes: El Comité de la Cuenca del Río coordinó acciones de prevención hídrica

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Intendentes y autoridades provinciales analizaron el impacto de El Niño y anunciaron nuevas estaciones para mejorar el monitoreo y la alerta temprana.

28 de agosto de 2026 a las 09:35 a. m.

28 de agosto de 2026 a las 09:35 a. m.

El Comité de la Cuenca Hídrica del Río Arrecifes se reunió en San Pedro para analizar la situación regional y definir medidas de prevención ante el escenario climático previsto para los próximos meses. Intendentes y autoridades provinciales también avanzaron en un esquema de monitoreo y control de obras hidráulicas.

Prevención hídrica ante el impacto de El Niño El encuentro se desarrolló en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro y estuvo encabezado por el intendente local, Cecilio Salazar, junto al presidente del Comité de Cuenca y jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro.

También participaron el intendente de Rojas, Román Bouvier, el presidente de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires, Damián Costamagna, y funcionarios y representantes de los distintos municipios que forman parte de la cuenca.

Durante la reunión se evaluó particularmente el posible impacto del fenómeno de El Niño durante los próximos meses y la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención ante eventuales lluvias intensas, crecidas y situaciones de emergencia hídrica.

Comprarán estaciones hidrometeorológicas para la alerta temprana Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la incorporación de tecnología para mejorar el seguimiento de las condiciones climáticas y del comportamiento de los cursos de agua.

La Autoridad del Agua confirmó que la Provincia avanzará con la adquisición de tres nuevas estaciones hidrometeorológicas, que serán destinadas a los municipios de Colón, Rojas y Arrecifes.

Los equipos se sumarán a las estaciones que ya se encuentran operativas en Salto y permitirán ampliar la red de monitoreo de la cuenca. El objetivo es disponer de información en tiempo real que contribuya a detectar posibles crecidas y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

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La incorporación de estos dispositivos apunta a mejorar la capacidad de respuesta de los municipios frente a episodios que puedan generar anegamientos o inundaciones en distintos sectores de la región.

Control de obras hidráulicas no autorizadas Otro de los puntos abordados durante la jornada fue el control y la regularización de obras hidráulicas que fueron ejecutadas sin autorización.

Las autoridades repasaron los avances en las tareas de fiscalización y coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones para ordenar las intervenciones que puedan modificar el escurrimiento natural del agua dentro del territorio de la cuenca.

Además, los intendentes y representantes provinciales acordaron fortalecer la articulación entre las mesas técnicas de los diferentes distritos. La intención es avanzar hacia una gestión integral del recurso hídrico y mejorar la coordinación de las medidas preventivas.