El Súper 4 pone primera en el “Socios Fundadores”

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El básquetbol pergaminense vivirá una nueva edición del tradicional Súper 4. En el estadio “Socios Fundadores”, Argentino, Gimnasia, Sportivo Rojas y Comunicaciones, los cuatro mejores de la Fase Regular del Apertura, buscarán quedarse con el título.

El básquetbol pergaminense tendrá este viernes una de las citas más importantes de la temporada con el inicio del Súper 4 de Primera División, el tradicional certamen de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB) que enfrentará a los cuatro mejores equipos de la Fase Regular del Torneo Apertura. El estadio "Socios Fundadores" de Argentino será nuevamente la sede de un torneo que en los últimos años se convirtió en un clásico del calendario local y que servirá como antesala del comienzo de los playoffs.

El certamen reunirá a Argentino, que finalizó primero en la etapa clasificatoria; Gimnasia y Esgrima, segundo; Sportivo Rojas, tercero; y Comunicaciones, cuarto, los equipos que mostraron mayor regularidad a lo largo de las 18 fechas del Apertura y que ahora buscarán quedarse con este mini torneo.

La actividad comenzará este viernes con una doble jornada. A las 20:00, Gimnasia y Esgrima enfrentará a Sportivo Rojas en la primera semifinal, mientras que desde las 21:45 será el turno del anfitrión Argentino frente a Comunicaciones, en un duelo que reeditará la final de la edición 2025.

El Súper 4 se definirá apenas 24 horas después, nuevamente en el "Socios Fundadores". El sábado, desde las 19:00, se jugará el encuentro por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales, mientras que a las 21:00 se disputará la gran final entre los dos vencedores de la jornada inaugural.

Argentino por otra conquista El gran candidato vuelve a ser Argentino, que buscará extender una hegemonía que ya lleva varias ediciones consecutivas. El conjunto dirigido por Francisco Colombo conquistó el Súper 4 en 2023, 2024 y 2025 y ahora intentará alcanzar un nuevo título.

En la edición 2023 derrotó en la final a Comunicaciones por 81 a 70 en el estadio "Ricardo 'Dorado' Merlo" de Juventud. Un año después volvió a levantar el trofeo tras superar ampliamente a Alianza de Colón por 105 a 72, también en el estadio de Juventud. Ya en 2025, con el “Socios Fundadores” como escenario, venció nuevamente a Comunicaciones, esta vez por 79 a 69, para confirmar su dominio en el básquetbol pergaminense.

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Además, el Blanco llega atravesando un positivo presente. Cerró la Fase Regular del Apertura con el mejor récord (15 triunfos y 3 derrotas) y viene de ratificar también su buen momento en la Liga Provincial de Clubes, donde recientemente aseguró el segundo puesto de la Zona Norte 2 tras derrotar en el cierre a Los Andes de Villa Ramallo y clasificarse a los playoffs con una campaña de 11 victorias y 3 caídas.

Gimnasia y Esgrima también arriba con confianza luego de finalizar segundo en el Apertura con un registro de 13 victorias y 5 derrotas. El Lobo cerró la Fase Regular con un sólido triunfo frente a Comunicaciones y, al igual que Argentino, continúa en competencia en la Liga Provincial.

Sportivo Rojas, tercero en la tabla, buscará dar el golpe en un certamen que suele presentar partidos de gran paridad. El conjunto rojense realizó una campaña muy regular y llega con la ilusión de discutir el título frente a los principales candidatos. Comunicaciones, por su parte, intentará recuperar protagonismo tras finalizar cuarto en la etapa clasificatoria. El Cartero también combinó su participación en el torneo local con la Liga Provincial y sabe que un buen desempeño en el Súper 4 puede convertirse en un importante impulso de cara a la segunda parte de la temporada.

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Antesala de los playoffs Más allá del título que estará en juego durante el fin de semana, el Súper 4 representa una valiosa medida para los cuatro protagonistas antes del inicio de los playoffs del Torneo Apertura. Finalizado este certamen, comenzarán los cuartos de final, que se disputarán al mejor de tres partidos con los cruces ya definidos: Argentino enfrentará a Alianza de Colón, Gimnasia y Esgrima jugará ante Ricardo Gutiérrez de Arrecifes, Sportivo Rojas se medirá con Juventud y Comunicaciones tendrá como rival a Sirio Libanés.