Apuñalamiento frustrado a la salida de una vivienda

Una joven de 18 años vivió un angustiante episodio en las primeras horas del lunes 3 de agosto. A las 00:10 al salir de su casa en el Barrio Otero acompañada de su primo, un sujeto con el que mantienen disputas se hizo presente en el lugar armado con un elemento punzocortante e intentó asestarles puñaladas en reiteradas oportunidades. Los jóvenes resultaron ilesos tras lograr esquivar las agresiones. La UFIyJ N° 01 caratuló las actuaciones como Amenazas Agravadas e impartió órdenes para la localización del imputado.