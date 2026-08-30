Aprehendieron a un sujeto por intentar robar un perfume en un bazar de Avenida de Mayo

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Policiales

Un individuo de 34 años fue aprehendido por la Policía tras intentar sustraer un perfume del comercio Queen, ubicado sobre Avenida de Mayo.

Un hombre de 34 años fue aprehendido este domingo por la Policía luego de ser señalado por intentar sustraer un perfume del comercio Queen, ubicado sobre Avenida de Mayo al 400, en Pergamino. El encargado del local advirtió la maniobra y dio aviso a las autoridades, que intervinieron rápidamente.

Intervino la Policía El despliegue policial fue frente al local Queen de Avenida de Mayo al 400. LA OPINION El episodio se registró alrededor de las 19:55, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un presunto intento de hurto en un comercio situado sobre Avenida de Mayo, entre Alem y Luzuriaga.

A partir de la comunicación recibida, efectivos del Comando de Patrulla se dirigieron hasta el lugar para verificar lo ocurrido. Al mismo tiempo, se sumaron uniformados de la Brigada Motorizada de la Policía Local, quienes colaboraron en el procedimiento.

Al arribar al comercio Queen, los efectivos encontraron al sospechoso y procedieron a reducirlo y trasladarlo en calidad de aprehendido. La intervención policial permitió esclarecer rápidamente la situación denunciada por el responsable del establecimiento.

Intentó sustraer un perfume La Policía del Comando de Patrulla y de la brigada motorizada se desplegó a Avenida de Mayo al 400 en la tarde noche de este domingo. LA OPINION De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, el encargado del comercio, identificado como Pedro Eduardo Gómez, de 22 años, manifestó a los uniformados que había observado a un hombre tomando un perfume del establecimiento y ocultándolo entre sus prendas.

El sospechoso fue identificado como DA, de 34 años. Según la denuncia, antes de la llegada de los efectivos se habría producido un forcejeo entre el sospechoso y el encargado, en el marco del intento de impedir que el producto fuera retirado del comercio.

La situación fue advertida dentro del local y permitió que el encargado diera aviso a las autoridades. La presencia policial concretó posteriormente la aprehensión del sospechoso.

Hurto en tentativa El procedimiento quedó encuadrado inicialmente bajo la carátula de “Hurto en tentativa”, mientras que las actuaciones judiciales quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8.

En el marco de la investigación se incorporaron los elementos reunidos en el lugar y la declaración del encargado del comercio. También se indicó que el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, por lo que las imágenes podrían resultar de utilidad para establecer con precisión la secuencia de lo ocurrido.

Tras la intervención policial, el hombre aprehendido fue trasladado para quedar a disposición de la Justicia, que deberá determinar las medidas procesales correspondientes de acuerdo con las circunstancias del hecho.

Actuaciones judiciales Las actuaciones fueron iniciadas por personal de la Comisaría Primera, dependencia que intervino en el procedimiento y quedó a cargo de las diligencias administrativas y judiciales derivadas del episodio.

La Fiscalía interviniente deberá analizar las pruebas reunidas, entre ellas el testimonio del encargado y eventualmente los registros de las cámaras de seguridad del comercio, para avanzar en el esclarecimiento del intento de sustracción denunciado.