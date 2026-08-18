Aprehendido por amenazar con prender fuego una vivienda

Un hombre de 31 años fue aprehendido este lunes por la noche en un domicilio de la calle Damiano al 300. El individuo se presentó en la vivienda de su expareja de 47 años exigiendo de forma vehemente la entrega de un motovehículo. Ante la negativa y al solicitarle el personal policial que se retirara, amenazó expresamente frente a los efectivos con regresar y quemar la propiedad. Fue derivado a la sede policial a disposición de la UFIyJ N.° 5.