Policiales
Aprehendido por amenazar con prender fuego una vivienda
Delante de la Policía amenazó a su ex con incendiar la vivienda donde reside si no le entregaba una moto.
18 de agosto de 2026 a las 07:27 p. m.
Un hombre de 31 años fue aprehendido este lunes por la noche en un domicilio de la calle Damiano al 300. El individuo se presentó en la vivienda de su expareja de 47 años exigiendo de forma vehemente la entrega de un motovehículo. Ante la negativa y al solicitarle el personal policial que se retirara, amenazó expresamente frente a los efectivos con regresar y quemar la propiedad. Fue derivado a la sede policial a disposición de la UFIyJ N.° 5.