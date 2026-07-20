Amparo Barbieri, rumbo al Mundial U17 de vóley en Chile

Municipalidad de Pergamino

El intendente Javier Martínez y el subsecretario de Deportes, Matías Varela, saludaron a la joven voleibolista pergaminense Amparo Barbieri, de 16 años, quien se prepara para representar a la Argentina en el Mundial U17 de vóley que se disputará en Chile.La deportista iniciará este martes 21 de julio una nueva...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 20 de julio de 2026 a las 12:15 p. m.

El intendente Javier Martínez y el subsecretario de Deportes, Matías Varela, saludaron a la joven voleibolista pergaminense Amparo Barbieri, de 16 años, quien se prepara para representar a la Argentina en el Mundial U17 de vóley que se disputará en Chile.

La deportista iniciará este martes 21 de julio una nueva etapa de preparación, cuando viaje al CeNARD para comenzar la concentración junto al seleccionado argentino de cara a la competencia internacional.

Como parte de la preparación, el próximo 23 de julio el seleccionado disputará un partido despedida frente a Glorias Argentinas. Dos días más tarde, el 25 de julio, la delegación viajará rumbo a Chile, donde desde el 26 participará de un cuadrangular preparatorio junto al seleccionado local, Japón y Brasil.

Una vez finalizado el torneo amistoso, el equipo argentino permanecerá en Chile para continuar con los entrenamientos y completar la puesta a punto para el Mundial U17, que se desarrollará del 6 al 16 de agosto.

Las autoridades municipales felicitaron a Amparo por este importante presente deportivo y destacaron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que le permiten alcanzar una competencia de nivel mundial con apenas 16 años.