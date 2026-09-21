Alexis Chávez volvió a lo más alto del ranking mundial

Municipalidad de Pergamino

El atleta pergaminense Alexis Chávez volvió a quedarse con el primer puesto en una competencia internacional y recuperó el número 1 del ranking mundial de los 100 metros llanos, categoría T36. Chávez ganó la medalla de oro en la segunda edición del Gran Prix de Para Atletismo, que se disputó...

El atleta pergaminense Alexis Chávez volvió a quedarse con el primer puesto en una competencia internacional y recuperó el número 1 del ranking mundial de los 100 metros llanos, categoría T36.

Chávez ganó la medalla de oro en la segunda edición del Gran Prix de Para Atletismo, que se disputó en Cali, Colombia, con un registro de 11s85/100. El resultado le permitió volver a ocupar el primer lugar del ranking mundial de la temporada, desplazando al indonesio Muhammad Putra.

La competencia se desarrolló en el Estadio Pedro Grajales de la Unidad Deportiva Panamericana de Cali y reunió a más de 330 para atletas y 36 guías de 25 países. Además, fue la última parada del circuito mundial de la temporada de World Para Athletics, en el camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante su participación, el atleta local estuvo acompañado por Andrés Buey, coordinador de las Escuelas Deportivas de Atletismo y Atletismo Adaptado de Pergamino. Ambos ya trabajan en la planificación de la próxima temporada, que tendrá dos grandes objetivos internacionales en 2027: el Mundial de Para Atletismo de Tashkent, Uzbekistán, que se realizará del 19 al 27 de junio, y los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, previstos del 20 al 29 de agosto.