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Alertan por posibles estafas con mensajes de WhatsApp sobre multas de tránsito

La Municipalidad de Pergamino advierte a la comunidad sobre la circulación de mensajes de WhatsApp que informan supuestas infracciones de tránsito y solicitan realizar pagos a través de enlaces. La alerta surgió a partir del caso de una persona que recibió una comunicación por una presunta multa superior a los...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·23 de octubre de 2026 a las 11:42 a. m.
Alertan por posibles estafas con mensajes de WhatsApp sobre multas de tránsito

La Municipalidad de Pergamino advierte a la comunidad sobre la circulación de mensajes de WhatsApp que informan supuestas infracciones de tránsito y solicitan realizar pagos a través de enlaces. La alerta surgió a partir del caso de una persona que recibió una comunicación por una presunta multa superior a los dos millones de pesos, acompañada de un supuesto descuento para abonarla.

Para evitar estafas, es importante tener en cuenta que las únicas notificaciones por WhatsApp vinculadas al estacionamiento medido son las que se envían a través del sistema oficial de la aplicación Simple. Estos avisos pueden llegar cuando los inspectores detectan un vehículo estacionado sin el servicio activado.

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Los mensajes de Simple informan sobre esta situación y permiten al titular regularizar el pago dentro del plazo establecido, a través de la aplicación o del sitio oficial https://simple.pergamino.gob.ar/.

En cambio, los mensajes que informan sobre supuestas multas de tránsito, ofrecen descuentos para pagarlas o incluyen enlaces de pago por fuera de este sistema NO deben considerarse comunicaciones oficiales. Se recomienda no ingresar a esos enlaces, no compartir datos personales ni bancarios y no efectuar pagos sin verificar previamente la información.

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Ante cualquier duda, es fundamental comprobar que la comunicación provenga del canal oficial de Simple y utilizar únicamente la aplicación o el sitio web oficial para realizar consultas y pagos.

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