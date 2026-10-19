Advierten sobre vehículos y motos estacionados en las veredas y piden respetar el paso peatonal

Pergamino

Mantener las veredas libres permite mejorar la circulación, preservar la accesibilidad y reducir situaciones que obligan a los transeúntes a sortear vehículos para continuar su recorrido.

El estacionamiento de vehículos sobre las veredas volvió a quedar en el centro de la atención en Pergamino, a partir de las advertencias del Municipio sobre la necesidad de respetar los espacios destinados exclusivamente a la circulación peatonal. La situación se presenta con mayor notoriedad en el caso de las motocicletas, que suelen permanecer sobre las aceras, principalmente en las inmediaciones de edificios públicos y entidades bancarias del radio céntrico.

Desde el Gobierno local solicitaron a los pergaminenses evitar dejar automóviles, camionetas y motos sobre las veredas, debido a los inconvenientes que esta práctica genera para quienes necesitan desplazarse a pie. La ocupación indebida de estos sectores reduce el espacio disponible y puede obligar a los peatones a modificar su recorrido, con las dificultades que esto representa para personas mayores, familias con niños y ciudadanos con movilidad reducida.

Si bien no resulta habitual observar automóviles o camionetas estacionados sobre las aceras en el centro de la ciudad, la presencia de motos es más frecuente. En distintos puntos, especialmente donde se concentran dependencias públicas y entidades bancarias, los rodados quedan ubicados sobre espacios que deberían estar despejados para permitir el tránsito peatonal.

El problema no se limita a una cuestión de orden urbano. Las veredas cumplen una función esencial en la movilidad cotidiana y deben ofrecer condiciones adecuadas para que los vecinos puedan caminar sin obstáculos. Cuando un vehículo ocupa ese espacio, el paso puede quedar parcialmente bloqueado y generar dificultades para quienes circulan por allí.

En sectores de importante movimiento de personas, como los alrededores de bancos y oficinas públicas, esta situación adquiere mayor relevancia por la cantidad de vecinos que concurren diariamente a realizar trámites, pagos y otras gestiones. La concentración de motocicletas sobre las aceras puede dificultar la circulación y afectar especialmente a quienes necesitan un espacio amplio y accesible para desplazarse.

Las veredas, un espacio para los peatones El pedido del Municipio apunta a reforzar el respeto por los lugares destinados a la circulación peatonal y a promover conductas responsables por parte de quienes utilizan vehículos particulares. La posibilidad de estacionar cerca del destino no debe traducirse en la ocupación de espacios que pertenecen al uso público y que son necesarios para garantizar la movilidad de todos.

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En este sentido, se recuerda la importancia de utilizar los sectores habilitados para estacionar y evitar dejar motos o automóviles sobre las aceras, aun cuando se trate de detenciones breves. La permanencia de un vehículo durante pocos minutos también puede generar obstáculos para quienes necesitan transitar por el lugar.

El ordenamiento del espacio público requiere la colaboración de conductores y peatones, pero también el cumplimiento de las normas que regulan el estacionamiento. Mantener las veredas libres permite mejorar la circulación, preservar la accesibilidad y reducir situaciones que obligan a los transeúntes a sortear vehículos para continuar su recorrido.

La advertencia municipal vuelve a poner sobre la mesa una problemática cotidiana que se hace visible en distintos puntos del centro pergaminense. En particular, la presencia de motocicletas en las aceras plantea la necesidad de revisar hábitos de estacionamiento y tomar conciencia de que las veredas no constituyen una extensión de los espacios destinados a los vehículos.