Actuá en Verde llevó una jornada de compostaje al Jardín San Pablo

Municipalidad de Pergamino

El programa Actuá en Verde, que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino a través de la Dirección de Gestión Ambiental, realizó una jornada de educación ambiental en el Jardín San Pablo, donde los chicos de sala de 4 aprendieron sobre compostaje y pusieron en práctica distintas acciones para cuidar el...

El programa Actuá en Verde, que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino a través de la Dirección de Gestión Ambiental, realizó una jornada de educación ambiental en el Jardín San Pablo, donde los chicos de sala de 4 aprendieron sobre compostaje y pusieron en práctica distintas acciones para cuidar el ambiente.

Durante el encuentro, conversaron sobre qué es el compostaje, qué materiales pueden incorporarse y cómo los residuos orgánicos pueden transformarse en un recurso para la tierra. Luego, la actividad continuó en el patio del jardín, donde los chicos participaron de la preparación del compost que será utilizado en la huerta de la institución.

Además, junto al equipo de Actuá en Verde, armaron desde cero una compostera que quedó instalada en el jardín para continuar con esta práctica y seguir aprovechando los residuos orgánicos que se generan en la institución.

“Los chicos, incluso desde tan pequeños, pueden ser grandes multiplicadores de acciones posibles y concretas para cuidar el ambiente. Lo que aprenden y experimentan en el jardín puede llegar a sus hogares, compartirse con sus familias y convertirse en nuevas prácticas cotidianas”, destacó Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental.