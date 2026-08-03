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Abordaron a dos jóvenes para despojarlos de pertenencias en el Parque Belgrano

Los intimidaron para despojarlos de una bicicleta marca Oxea rodado 29 de color naranja y dos celulares.

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03 de agosto de 2026 a las 08:23 p. m.
Abordaron a dos jóvenes para despojarlos de pertenencias en el Parque Belgrano
A uno de los jóvenes lo despojaron de la bicicleta y los celulares a los amigos.

Dos jóvenes de 18 años fueron abordados por dos sujetos mientras se encontraban en el Parque Belgrano a las 23:50. Sin mediar armas pero mediante intimidación, los malvivientes los despojaron de una bicicleta marca Oxea rodado 29 de color naranja, un teléfono celular Samsung A04 y otro celular Motorola E. Las actuaciones por el delito de Robo recayeron en la UFIyJ N° 08.

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